Evkur Yeni Malatyaspor Kupada Rahat Kazandı

Ziraat Türkiye Kupası
5'nci tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor
sahasında TFF
2. Lig Beyaz Gurup ekiplerinden Etimesgutspor Belediyespor'u 2-0 yendi.
Maçtan dakikalar
39. dakikada sol kanatta topla buluşan Pereira'nın ortasında Khalid'in gelişine şutu üstten auta çıktı. 44. dakikada Erçin'in ara pasıyla bir anda kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Mehmet, şutu yandan uatı gitti.
59. dakikada Eren'in ortasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Seth pasını Khalid'e aktardı. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. 1-0 65. dakikada ceza sahası dışından Akın'ın kullandığı serbest vuruşta top önce direğe ardından da kaleciye çarparak kornere çıktı. 82. dakikada Khalid'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Eren topu filelerle buluşturdu. 2-0
Stat: Yeni Malatya Hakemler: Ali Şansalan
xx, Murat Ergin
Gözütürk xx, Selahattin Altay
xx E. Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xxx, Sadık xxx, Pereira xx (Berkan dk. 81 ?), Seth xxx, Ahmed xx (Rahman dk. 58 x), Erkan xx, Mina xxx, Mustafa xxx, Muniru xx, Dia xx (Eren dk. 39 xxx), Khalid xxx Yedekler: Farnolle, Gökhan, Murat, Fatih
, İkbal Teknik Direktör: Erol Bulut Etimesgut Belediyespor: Yunus x, Sabri x, Mikail x, Mehmet Bektaş
x (Kaan
dk. 80 ?), Erçin x, Eren x (Mehmet Fuat
dk. 46 x), Alaettin x, Samet x, Caner x, Ömer x, Akın x (Ufuk dk. 87 ?) Yedekler: Hasan, Burak, Eyüpcan, Onur Teknik Direktör: Adnan Şentürk
Goller: Khalid (dk. 59), Eren (dk. 82) (E.Y. Malatyaspor) Sarı kart: Eren (Etimesgut Belediyespor)
(Cahit Özçelik - Barış Türel/İHA)
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06 Aralık 2018 Perşembe 21:11