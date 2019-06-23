23.06.2019 10:04
Haberler » Spor » Haber

Evkur Yeni Malatyaspor salı günü Malatya'da toplanacak

Evkur Yeni Malatyaspor salı günü Malatya

Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları için 25 Haziran Salı günü Malatya'da toplanacak.

Evkur Yeni Malatyaspor 'da yeni sezon hazırlıkları için 25 Haziran Salı günü Malatya'da toplanacak. Türkiye 'yi UEFA Avrupa Liginde temsil etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı kulüpte gözler hazırlık kampına çevrildi.

E. Yeni Malatyaspor, 25 Haziran Salı günü Malatya'da toplanarak kampın startını verecek. Sarı-kırmızılılar Malatya'da 5 günlük sağlık kontrolleri ve kampa hazırlık aşamasından sonra ilk etap çalışmaları için 1 Temmuz'da Bolu Abant'a geçecek. Bolu'da 14 gün sürecek bir kamp programı planlayan Malatya temsilcisinin, ikinci etap kampını ise 14 Temmuz'da Düzce Topuk Yaylası 'nda gerçekleştireceği belirtildi.Sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri sona eren ve yeni sezon için tekrar anlaşma yapılmayan oyuncuların dışındaki isimlerin kamp çalışmalarına katılacağı öğrenildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
evkur , salı günü , yeni malatyaspor , malatya , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:58 Fenerbahçe, Alexander Mitrovic için 46 milyon lira bütçe ayırdı!
10:55 Voleybol: Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası
10:51 Kayserispor'dan transfer açıklaması
10:47 Bayern Münih, Ozan Kabak'tan vazgeçti!
10:35 Hasan Şaş, Afrika Kupası'nı Mısır'da takip ediyor!
10:31 Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu'da 12 bin öğrenci spor yapıyor"
10:26 Taraftar Adem Büyük'ü istemeyince yönetim transferi askıya aldı