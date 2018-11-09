09 Kasım 2018, 20:38
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Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor Maçından Notlar

Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor Maçından Notlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yaptıkları maçta takımını, son oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya sürdü.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yaptıkları maçta takımını, son oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya sürdü.

Ünal Karaman, geçen hafta Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 1 oyuncu değişikliğine gitti.

Karaman, kadroda bulunmayan Burak Yılmaz'ın yerine Anthony Nwakaeme'ye ilk 11'de şans verdi.

Bordo-mavili ekip, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan, Rodallega ve Anthony Nwakaeme ilk 11'i ile çıktı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da 3 değişiklik


Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.


Bulut, Trabzonspor karşısında sahaya Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Ahmet Ildız, Guilherme, Adem Büyük, Aleksic ve Boutaib ilk 11'ini sürdü.

Sarı-kırmızılı takımda ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Murat Akça ve Mitchell Donald kadroda bulunmazken, Michael Pereira ise yedekler arasında yer aldı. Bu futbolcuların yerine Mina, Aleksic ve Ahmet Ildız ilk 11'de sahaya sürüldü.

Öte yandan Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, "Kültürel mirasımız Arslantepe Unesco yolunda" yazılı pankartla çıktı. Ünal Karaman,Yeni Malatyaspor,Evkur
09 Kasım 2018 Cuma 20:38



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