Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor Maçından Notlar

Trabzonspor
Teknik Direktörü Ünal Karaman
, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor
ile deplasmanda yaptıkları maçta takımını, son oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya sürdü.
Ünal Karaman, geçen hafta Bursaspor
ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 1 oyuncu değişikliğine gitti.
Karaman, kadroda bulunmayan Burak Yılmaz
'ın yerine Anthony Nwakaeme'ye ilk 11'de şans verdi.
Bordo-mavili ekip, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına Onur Recep Kıvrak
, Pereira, Toure
, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan
, Rodallega ve Anthony Nwakaeme ilk 11'i ile çıktı.
Evkur Yeni Malatyaspor'da 3 değişiklik
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor
maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.
Bulut, Trabzonspor karşısında sahaya Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar
, Erkan Kaş
, Murat Yıldırım
, Ahmet Ildız, Guilherme, Adem Büyük
, Aleksic ve Boutaib ilk 11'ini sürdü.
Sarı-kırmızılı takımda ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Murat Akça
ve Mitchell Donald kadroda bulunmazken, Michael Pereira
ise yedekler arasında yer aldı. Bu futbolcuların yerine Mina, Aleksic ve Ahmet Ildız ilk 11'de sahaya sürüldü.
Öte yandan Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, "Kültürel mirasımız Arslantepe Unesco
yolunda" yazılı pankartla çıktı.
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