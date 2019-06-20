20.06.2019 14:05
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Evkur Yeni Malatyaspor'un eski yöneticileri Yeşilyurt Belediyespor'a talip

Evkur Yeni Malatyaspor

TFF 3.Lig'e yükselen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da gözler 27 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongreye çevrildi.

TFF 3.Lig'e yükselenMalatya YeşilyurtBelediyespor'da gözler 27 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongreye çevrildi.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Bölgesel AmatörFutbolLigi'nden TFF 3.Lig'e yükselen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yıllık olağan genel kurul toplantısı 27 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Evkur Yeni Malatyaspor'a pilot takım olma hedefiyle 3.lige yükselen turuncu yeşillilerde, kulübün sivil bir yönetime devri konusunda önemli gelişmelerin yaşandığı ve Yeni Malatyaspor'un da 2 dönem yöneticiliğini yapan iş adamı Sait Aybak'ın kongrede aday olacağı iddia ediliyor.

Aybak'ın Yeşilyurt Belediye BaşkanıMehmet Çınarile yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldığı ve yönetimini oluşturmak için çalışmalara başladığı ileri sürülüyor.

Aybak'ın oluşturacağı yönetimde Evkur Yeni Malatyaspor'un eski yöneticilerinin de yer alacağı ifade ediliyor.

Turuncu yeşilli takımda önümüzdeki hafta yapılacak kongre için henüz adaylığını açıklayan bir isim olmazken, mevcut başkan Dursun Cumali Sucu'nun ise oluşturulması planlanan sivil yönetimde yer alma düşüncesinin olmadığı belirtiliyor. - MALATYA
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu,Evkur,Yeni Malatyaspor,Yeşilyurt,Spor

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