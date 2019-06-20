Evkur Yeni Malatyaspor'un UEFA hedefi, gruplara kalmak

Spor Toto Süper Lig'i 5'inci sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Lig'ine katılmayı hak eden Evkur Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Ön elemelerde rakiplerini eleyerek gruplara yükselmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, "İnşallah gruplara çıkacağız" dedi.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 48 puanla 5'inci sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan Malatya temsilcisinde Erol Bulut, kendi sahasında Galatasaray'a 5-2 yenildikleri maçın ardından yönetimle anlaşarak teknik direktörlük görevinden istifa etmişti. Ligin bitimine 4 hafta kala Bulut'un yerine sarı- siyahlı takımın sportif direktörü Ali Ravcı getirildi. Yeni Malatyaspor, Ravcı ile birlikte ligde çıktığı 5 maçın 3'ünde galip gelerek başarı sağladı. Teknik direktör Bulut'un yerine ise Sergen Yalçın getirildi. Ligin ve UEFA Avrupa maçlarına yetişmesi için transfer listesini yönetime sunan Yalçın, 25 Haziran Salı günü Malatya'da idmanlara başlayacak.

UEFA'DA MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ

UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turu kura çekiminde Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri ise belli oldu. Türkiye temsilcisi Yeni Malatyaspor, 2'nci eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. İlk maçına 25 Temmuz'da çıkacak Yeni Malatyaspor, rövanş karşılaşmasını ise 1 Ağustos'ta oynayacak.

GÜNDÜZ: SLOVENYA TAKIMI DAHA GÜÇLÜ

Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, muhtemel rakiplerinin belli olduğunu, Slovenya takımının Letonya takımından daha güçlü olduğunu belirterek, "Büyük ihtimalle Slovenya takımı karşımıza çıkacak rakip olarak. Temmuz 25'ine de zaten ilk maçımız var. İnşallah gruplara çıkacağız, ben öyle tahmin ediyorum" dedi.

"GUİLHERME VE KAMARA İLE DEVAM"

Yeni sezon için yapacakları transferler ile ilgili konuşan Gündüz, şunları söyledi:

"Murat Yıldırım ile sözleşmesini uzattık. Onun yanında transferlerle ilgili gerçekten başkan, yönetim ve transfer komitesi gece- gündüz uyumadan, hatta başkanımla beraber yan yana gelemedik bile, o kadar yoğun geçiyor. Önümüzdeki hafta bitirmeleri gerekiyor transferleri, bazı futbolcularımızın kampa gelmesi gerekiyor. Ondan dolayı Başkan bayağı hızlı çalışıyorlar. Mevcut futbolcularda sözleşmesini yenilediğimiz futbolculardan Murat Yıldırım'ı yeniledik 2 yıl daha imza attık. Onun yanında Guilherme ile görüşüyoruz bizle devam ediyor, Kamara ile görüşüyoruz bizle devam ediyor, Ertaç gitti zaten. Bu şekilde devam ediyor. Birde tabi yaklaşık 2 aydır başkan ve transfer komitesinin takip ettiği, izlediği oyuncular var. Onlarla da görüşmeler devam ediyor. İnşallah 10 transfer birden aynı anda toplu imza atacağız. Mutlaka yapmamız lazım zaten. Bir takım hedefler koyuyorsa o hedeflere ulaşabilmek için ona göre de oyuncular almak zorundayız. Bunda önümüzdeki hafta zaten belli olur inşallah. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Her dönem bizi eleştiriyorlar 'transferler geç yapılıyor, transferler yapılmadı' gibi ama demek ki transferler geç yapıldı, her şeyde bir hayır var. Ancak takım daha iyi oluyor, daha iyi oynuyor."

- Malatya