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Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan Celil Begdaş, oğlu Yusuf'un teröristler tarafından kaçırılmasının 1'inci yılı nedeni ile parti binası önüne siyah çelenk bıraktı.

05.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:46
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan Celil Begdaş, oğlu Yusuf'un teröristler tarafından kaçırılmasının 1'inci yılı nedeni ile parti binası önüne siyah çelenk bıraktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen acılı baba, "Samimiysen, gerçekçiysen, yüreğin varsa gel bu ailelerle beraber Kandil'e yürüyüş yapalım" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan ailelerden Celil Begdaş, oğlu Yusuf'un (16) dağa kaçırılmasının birinci yılında, evlat nöbetindeki aileler birlikte HDP il binası kapısına siyah çelenk bıraktı.
Amed Direniş Grubunun oğlunu sattığını savunan Celil Begdaş, "Ben burada vicdanı olan insanlara sesleniyorum, acaba sizin evlatlarınız bir saat eve gelmezse siz ne düşünürsünüz? Beni kendi yerinize koyun, benim evde huzur yok. Ben burada bir Kürt olarak, bir Kürt Celil olarak sesleniyorum, ben Kürt'üm, şerefsiz değilim. Kimsenin çocuğunu satmadım, kimsenin evini yıkmadım. Benim ve buradaki ailelerin evini yıkanların Allah evini yıksın. Allah, hakkımızı onlara koymasın. Ben evimde yatamıyorum. Benden bir parça aldılar. Parça nedir, ciğer aldılar. Burada ciğeri olanlar konuşsun. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, sen kalktın Ankara'ya yürüyüş yaptın, tamam. İnsan hakları için, barış için, gel de bizim için Kandil'e bir yürüyüş yapalım, bir zahmet. Samimiysen, gerçekçiysen, yüreğin varsa gel Kandil'e bu ailelerle beraber yürüyüş yapalım. Bu evlatlarımızı getirelim. Benim oğlumu sattılar, nereden biliyorum, gelen çocuk söylüyor. Peki madem ki devlet bizi buraya getirdi bu 13 çocuk nereden geldi. O zaman Allah razı olsun. Kim benim çocuğumu getirse Allah razı olsun, kim getirmezse Allah belasını versin. Benim evladım gelmeyene kadar ben buradan kalkmayacağım. ya ölümüm, ya da benim evladım. Gelin bu çocuklarımızı alalım bunlardan. Yeter artık, yeter artık analar ağlamasın" diye konuştu.
(Rıdvan Kılıç/İHA) Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu’na çağrı

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil Dağı, Diyarbakır, Güncel, Haber

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