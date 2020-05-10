Haber, Son Dakika, Haberler

Evladı vatan nöbetindeki anneler canlı konserle moral buldu

Oğlu, Konya'da jandarma personeli olarak görev yapan anne Nimet Yeşil, Ahde Vefa Platformu tarafından asker annelerine özel düzenlenen online konser ile oğlunun gönderdiği çiçek ve şiirle Anneler Günü'nü kutladı.

10.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:45

Oğlu, Konya'da jandarma personeli olarak görev yapan anne Nimet Yeşil, Ahde Vefa Platformu tarafından asker annelerine özel düzenlenen online konser ile oğlunun gönderdiği çiçek ve şiirle Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler Günü dolayısıyla Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak'ın koordinesinde, çocukları asker ocağında olan annelere yönelik video konferans yöntemiyle konser düzenlendi.

Evladı vatan nöbetindeki anneler canlı konserle moral buldu

Moderatörlüğünü Taner Akkuş ile Handan Musaoğlu'nun yaptığı etkinliğe bağlanan sanatçılar Murat Kurşun, Aydın Aydın, Şafak Sönmez, Aynur Güneş, bestekar Ömer Faruk Güney türküler söyledi, şaire Elif Özallı şiirler okudu.

Evladı vatan nöbetindeki anneler canlı konserle moral buldu

Komedyen Mülayim Çimen ise taklitleriyle asker annelerine neşeli anlar yaşattı.

Etkinlik kapsamında bazı sanatçılar da çektikleri videolarla tüm annelerin gününü kutladı.

Konya İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yeşil'in Ankara'da yaşayan annesi Nimet Yeşil de konseri canlı takip edenler arasındaydı.

Evladı vatan nöbetindeki anneler canlı konserle moral buldu

"Değme Felek" türküsü için istekte bulunan Yeşil, zaman zaman şarkılara da eşlik etti.

OĞLUNUN SÜRPRİZİ DUYGULANDIRDI

Bu özel günde düzenlenen online konser ile moral bulan Nimet Yeşil'e Konya'daki asker oğlundan da bir sürpriz geldi.

Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yeşil, gönderdiği çiçek ve kaleme aldığı şiirle, annesine yanında olduğunu hissettirdi.

Şiiri ve çiçeği, Yakup Yeşil'in çocukluk arkadaşı, Nimet Yeşil'e teslim etti.

Nimet Yeşil, oğlunun kendisi için yazdığı "Bir süpürgem olsaydı, hayatımın sensiz tarafını süpürürdüm/ Bir sözcük olsaydı kaderi değiştirecek, hiç bırakmadan sayıklardım 'sen' diye/ Eğer sen olsaydın sarıldığım sensizlikte, ben ölüme de razıydım anne." dizeleriyle duygu dolu anlar yaşadı.

Evladı vatan nöbetindeki anneler canlı konserle moral buldu

"İYİ Kİ VARSIN..."

Yakup'un ailenin gurur kaynağı olduğunu belirten Yeşil, oğluna,"Yavrum, böyle anlamlı bir günde beni unutmadığın için çok sağ ol, seni çok seviyorum. İyi ki varsın ve benim oğlumsun." diye seslendi.
Yeşil, kışlalarda vatani görevini yapan çocuklarının yolunu gözleyen tüm annelerin, en kısa zamanda evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulunarak Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler Günü hediyeleri nelerdir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nedir?
Anneler günü mesajları! Anneler günü sözleri neler? En güzel anneler günü sözleri! Anneler günü ile ilgili en çok beğenilen mesajlar!
Evladı vatan nöbetindeki anneler canlı konserle moral buldu

Kaynak: AA

Etiketler: Anneler Günü, Ahde Vefa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız Haber
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani’nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Fenomen Enise Sude, Can Yaman’ın mesajlarını ’Karantina çılgınlığı’ notuyla ifşa etti Haber
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor’un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı’ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı Haber
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
İBB, 11 Mayıs’tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı Haber
İBB, 11 Mayıs'tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı
Haberler››Güncel››Evladı vatan nöbetindeki anneler canlı konserle moral buldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:47: Günler sonra çıktıkları boş sokaklarda güneşin keyfini çıkardılar - Haber 12:47: 65 yaş üstü vatandaşlar şehitliklere koştu - Haber 12:46: Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım - Haber 12:46: Trabzon ve Ordu'da kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklarda sezsizlik hakim - Haber 12:45: Karantinada Anneler Günü - Haber 11:50: Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız - Haber 11:49: 65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı - Haber 10:28: Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti - Magazin 09:51: Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı - Spor