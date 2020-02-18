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Evladına kavuşan aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan anneleri ziyaret etti

Evladına kavuşan ailenin, evlatlarını bekleyen diğer ailelerin olduğu çadıra gelmesi Aslan çiftinin, evlatlarını bekleyen ailelerle sarılıp kucaklaşması Baba Melik Aslan'ın konuşması Anne Melek Aslan'ın konuşması Annelerin dua etmesi Evladını bekleyen annenin konuşması Evladını bekleyen bazı...

18.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:27
Evladına kavuşan ailenin, evlatlarını bekleyen diğer ailelerin olduğu çadıra gelmesi
Aslan çiftinin, evlatlarını bekleyen ailelerle sarılıp kucaklaşması
Baba Melik Aslan'ın konuşması
Melek Aslan'ın konuşması
Annelerin dua etmesi
Evladını bekleyen annenin konuşması
Evladını bekleyen bazı anne ve babaların gözyaşı dökmesi DİYARBAKIR - HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan baba Melik ile anne Melek Aslan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına kavuşmalarının ardından annelerini ziyaret etti.
Evladına kavuşan aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan anneleri ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel

Kaynak: AA


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