Evladına kavuşan aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan anneleri ziyaret etti

Evladına kavuşan ailenin, evlatlarını bekleyen diğer ailelerin olduğu çadıra gelmesiAslan çiftinin, evlatlarını bekleyen ailelerle sarılıp kucaklaşmasıBaba Melik Aslan'ın konuşması Anne
Melek Aslan'ın konuşmasıAnnelerin dua etmesiEvladını bekleyen annenin konuşmasıEvladını bekleyen bazı anne ve babaların gözyaşı dökmesi DİYARBAKIR - HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan baba Melik ile anne Melek Aslan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına kavuşmalarının ardından Diyarbakır
annelerini ziyaret etti.