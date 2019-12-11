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Evladına kavuştu, annelere destek için oturmaya devam ediyor

Oğlu Cafer Ceylan terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 64 gün boyunca HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan Hatice Ceylan, oğluna kavuşmasının ardından HDP il binası önünde 100 gündür evlat nöbeti tutan ailelere destek vermek için oturma eylemine tekrar katıldı.

11.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:03Evladına kavuştu, annelere destek için oturmaya devam ediyor
Oğlu Cafer Ceylan terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 64 gün boyunca HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan Hatice Ceylan, oğluna kavuşmasının ardından HDP il binası önünde 100 gündür evlat nöbeti tutan ailelere destek vermek için oturma eylemine tekrar katıldı.

Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) il başkanlık binası önünde bulunan çadıra gelen Hatice Ceylan, ailelerle tek tek görüşerek sevincini paylaştı. Ceylan, destek vermek için geldiğini ve gücü yettiği kadarı ile HDP il binası önünde bulunan ailelerin yanında olacağını söyledi. Oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Ceylan, "Çok şükür mutluyuz ve 4 yıl aradan sonra oğluma kavuştum. Hasretle oğlumu bekliyordum ve o hasret bitti inşallah. Allah'ımızın izniyle, devletimizin, polisimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve bütün emeği geçen oğlumu kurtaran herkesten Allah razı olsun" dedi.

"Orada ölüm var ve başkada hiçbir şey yok"

Diyarbakır il Emniyet Müdürlüğünde oğlu Cafer Ceylan'a kavuştuğu anı da anlatan Ceylan, "Emniyette kendisinin durumunu sordum ve o da bana 'Anne neden ağlıyorsun, ben geleceğim demiştim sana ve geldim, söz verdim sözümde durdum, sana geleceğimi söyledim sen bana inanmadın mı' dedi. Zaten daha önce bana geleceğini söylemişti. Ben o zaman beni kandırma ya da teselli amacıyla öyle söylediğini düşündüm. Ama o bana dedi, ben çok pişmanım ve geleceğimi söylemiştim. Demişti bana ve geldi. Ben pişmanlığını hep hissediyordum ve içimde vardı. Biliyordum oğlum orada isteyerek durmuyor. İlk gittiğinde belki onu kandırıp götürmüş olabilir ama sonrasında oradaki hayatı görünce pişman olacağını biliyordum. Zaten orada ölüm var ve başkada hiçbir şey yok" diye konuştu.

Anne Ceylan, HDP il binası önünde oturan ailelerin yanına fırsat bulunca geleceğini ve ailelere destek vereceğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Hatice Çarpar, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

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