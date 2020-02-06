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Evlat acısına kalbi dayanmadı

İdlib'te şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın annesine acı haber sonrası kalp krizi geçirerek hastanede yoğun bakıma alındı.

06.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:12Evlat acısına kalbi dayanmadı
'te şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın annesine acı sonrası kalp krizi geçirerek hastanede yoğun bakıma alındı.

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan 8 askerden Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın 50 yaşındaki Annesi Fatma Orhan, geçtiğimiz pazartesi günü İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve askeri erkan tarafından şehit haberi verildiği sırada fenalık geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Sandıklı Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan anne Fatma Orhan'ın durumun ciddiyetini koruduğu ve kalp krizi geçirdiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kalp Krizi, İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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