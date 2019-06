Öz kızını 15 el ateş ederek öldüren babanın ifadesi kan dondurdu

Balıkesir'in Havran ilçesinde öz kızının otomobiline arkadan çarpıp yoldan çıkardıktan sonra 15 el ateş ederek öldüren baba, cinayeti sırf annesinin kahrolup üzülmesi için işlediğini söyledi. İfadesi kan donduran baba tutuklanırken, çiçeği burnunda doktor Gülnur Yılmaz'ın (28) Bursa Adli Tıp Morgundaki cenazesi ailesine teslim edildi.

Öte yandan, Yılmaz'ın 15 kurşunla gözlerinin önünde öldürülmesine tanık olan 2 sınıf arkadaşının da aynı otomobilde yaralandıkları, hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. İddiaya göre, SSK emeklisi Mustafa Ali (57) ve güzellik uzmanı Gülden (49) Yılmaz çifti bir süre önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşandı. Ayrı yaşamaya başlayan çift birlikte edinilen ve Gülden Yılmaz'a miras kalan malların paylaşımında bir türlü uzlaşamadı. Zaman zaman çıkan tartışmalar sebebiyle anne Gülden Yılmaz Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan kızı Gülnur Yılmaz'ın yanına yerleşti. Dönem dönem eski eşi yüzünden adres değiştiren anne Gülden Yılmaz, kızının mezuniyetine 1 yıl varken Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan annesinin yanına taşındı.

1 YIL ÖNCE KIZININ OTOMOBİLİNE TAKİP CİHAZI YERLEŞTİRMİŞ

Mirastan hak isteyen ve bunun için de eski eşine ulaşmaya çalışan Mustafa Ali Yılmaz zaman zaman kızına annesinin yerini söylemesi için baskı yapsa da eski eşi eşinin izini bir türlü bulamadı. Bunun üzerine plan yapan baba 1 yıl önce kızına ait 07 GIF 26 plakalı otomobile takip cihazı (GPS) yerleştirdi. Böylelikle kızının nereye gittiğinden haberdar olan Yılmaz, bir yıl boyunca genç kızı takip etti. Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde pratisyen hekimlik de yapan Gülnur Yılmaz, geçtiğimiz hafta mezun olup diplomasını aldı. Aynı sınıfta öğrenim gördüğü 2 kız arkadaşını da yanına alan Yılmaz, tatil için annesi ve anneannesinin yanına doğru yola çıktı. Antalya'dan itibaren otomobili takibe alan Mustafa Ali Yılmaz, Balıkesir'in Havran ilçesi, Büyükşapcı Mahallesi Hamasçakılı mevkiine geldiğinde 35 KC 919 plakalı otomobil ile takip ettiği kızının otomobiline arkadan çarpıp yoldan çıkmasına sebep oldu.

15 EL ATEŞ ETTİ

Yoldan çıkan otomobilin kapısını açarak kızının başına gelen gözü dönmüş baba, Gülnur Yılmaz'a annesinin yerini sordu. Genç kız, annesinin yerini yine söylemeyince belinden çıkardığı tabancayla 15 el ateş eden Mustafa Ali Yılmaz, öz kızını kanlar içerisinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Gülnur Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna götürülürken, yanında bulunan ve cinayete tanık olan 2 bayan arkadaşı da yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

"ANNESİ KAHROLSUN DİYE ÖLDÜRDÜM"

Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı araştırmada 15 adet boş kovan buldu. Olayda kullanılan silah ele geçirildi. Silahın ruhsatlı olduğu öğrenildi. Kızını öldüren baba Mustafa Ali Yılmaz bir süre sonra Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Baba Mustafa Ali Yılmaz'ın verdiği ilk ifadesinde cinayeti sırf 'annesi kahrolsun, üzülsün' diye işlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, genç kızın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göz doktoru olan ağabeyine teslim edildi. İzmir'e götürülen cenaze Narlıdere ilçesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip toprağa verildi. Gülnur Yılmaz'a ait otomobil içerisinde cinayete tanık olan yaralı 2 arkadaşı hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Jandarmanın olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

GÜLDEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Gülnur Y. için Narlıdere Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, genç kızın annesi Gülden Yılmaz, ağabeyi Doktor Kerem Yılmaz, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Evladının tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan anne Gülden Yılmaz, "Ben seni öpmeye kıyamadım. Ne yaptı sana kızım. Yavrum, açmamış gülüm benim. Bitti mi annem her şey. Her şeyi bitirdin mi annem. Sevemeyeceksiniz bir daha kızımı, son bir kez daha sevin. Üstüne neler örtmüşler bakın" dedi.

Kızının fotoğrafını alıp öpen acılı anne, ayakta durmakta güçlük çekti. Genç kızın ağabeyi Göz Doktoru Kerem Yılmaz da annesiyle birlikte kardeşini yalnız bırakmadı. Zaman zaman gözyaşlarına boğulan ağabey Kerem Yılmaz, annesini teselli etmeye çalıştı.