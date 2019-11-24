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Evlat katili babadan şok ifade: "Kurtulsun diye yaptım"

Fatih'te oturduğu evde bipolar bozukluğu olan kızını öldüren emekli başkomiser Kemal A.'nın kızını neden öldürdüğü ile ilgili ifadesi ortaya çıktı.

24.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:36Evlat katili babadan şok ifade:
Fatih'te oturduğu evde bipolar bozukluğu olan kızını öldüren emekli başkomiser Kemal A.'nın kızını neden öldürdüğü ile ilgili ifadesi ortaya çıktı. Baba ifadesinde, "Kurtulsun diye yaptığım" dediği öğrenildi.

Fatih'te sabah saatlerinde yaşanan kan dondurucu cinayet ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Sabah saatlerinde yaşanan elim olayda 40 yaşındaki bipolar bozukluğu olan kızı Nihal A.'yı öldüren emekli başkomiser baba Kemal A.'nın emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Baba Kemal A.'nın ifadesinde savunma olarak "Kurtulsun diye yaptım" dediği öğrenildi. Evlat katili babanın emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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