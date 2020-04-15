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Evlat nöbeti 226. gününde

Evlat nöbeti 226. gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 226'ncı gününde de devam ediyor.

15.04.2020 23:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:39
Evlat nöbeti 226. gününde
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 226'ncı gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 226'ncı gününe girdi. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, çocuğuna çağrıda bulundu. Demir, "Oğlumun peşini bırakmadım, Rakka, Irak, Şengal'e ve Kandil'e gittim, 5 yıldır oğlumun peşini bırakmadım madem kendi iradesiyle gitmiş neden göstermiyorlar? Bana oğlumu göstersinler kendi iradesiyle gittiğini söylesin onun peşini bırakacağım, evimde oturacağım. Bunların dini imanı ve merhameti yok" dedi. Evlat nöbeti 226. gününde

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel
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