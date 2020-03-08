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"Evlat nöbeti"nde iki aile daha evladı ile buluşacak

Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

08.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:20
Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan iki örgüt mensubunun ailelerinin Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu belirlendi.

Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ederken, Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütü içinde faaliyet gösteren 'Cudi Botan' kod adlı Haşim Açar ve 'Rojda Tekoşin' kod adlı Tekoşin Açar isimli örgüt mensupları güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan iki örgüt mensubunun ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu belirlenirken, ailelere müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği öğrenildi. Diyarbakır'da devam eden 'evlat nöbeti'nde çocuklarına kavuşan aile sayısı 13'e yükselirken, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı ise 51 oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Şanlıurfa, Jandarma, Şırnak, PKK, 3. Sayfa
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