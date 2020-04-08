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Evlat nöbeti tutan ailelerden Kulp'taki terör saldırısına tepki

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti devam ediyor.

08.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:16
Evlat nöbeti tutan ailelerden Kulp'taki terör saldırısına tepki
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti devam ediyor.?
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 219. gününe girdi. Evlat nöbeti tutan aileler, Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
Şırnak'ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemini sürdüren baba Emin Arslan, sabah Güleç Mahallesi kırsalında, orman kesimine giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu anımsattı.
Saldırı dolayısıyla terör örgütüne tepkisini dile getiren Arslan, "Kulp'ta işe giden insanları katlettiler. İnsanlar ekmeği için çalışmaya gidiyor. Onlar bunu da dinlemiyor, sivilleri de katlediyor." ifadelerini kullandı.
Oğlunun HDP tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini belirten Arslan, "5 senedir oğlumdan bir haber alamadım. Çocuklarımıza kavuşmadan buradan kalkmayı düşünmüyoruz." dedi.
Baba Şevket Bingöl de terör örgütü PKK'nın saldırısına tepki göstererek, şunları kaydetti:
"PKK'yı kınıyoruz. Bu insanların kanı yerde kalmasın, intikamlarını alsınlar PKK'dan. HDP olsun kim olursa olsun hakları alınsın, kanları yerde kalmasın. Bunlar çıkıp Mecliste, 'Kürt davasını savunuyoruz.' diyor. Kürtleri katlederek mi bunu yapıyorsunuz? Kürtlerin çocuklarını kaçırarak mı yapıyorsunuz? Siz bu şekilde mi siyaset yapıyorsunuz? Bizim temsilcimiz değilsiniz, sizi temsilcimiz olarak da kabul etmiyoruz."
Anne Sevdet Demir de oğlu Fatih için aylardır oturma eyleminde yer aldığını, 5 yıldır evladına hasret yaşadığını anlattı.
Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Demir, şöyle konuştu:
"İçim yanıyor, oğlum 5 yıldır zalimlerin elinde. Onu silah zoruyla konuşturuyorlar. Oğlum merhametli bir çocuktur. Beni görüyorsa içi yanıyordur. Hangi evlat anne babasını istemez? Seni çok özledim, benim ciğerimsin. Rüyama gelmen için akşamları erkenden uyuyorum. Hep rüyama geliyorsun, seninle konuşuyoruz. Fırsatını bulunca kaç gel oğlum."
Kulp'taki terör saldırısına tepki gösteren Demir, "İnsanlar tarlaya, oduna gidiyor. Bu insanlar çalışmasın mı? Ne istiyorlar bu insanlardan? Onlar ne kul hakkı ne de Allah'ı biliyor." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel
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