Evlat nöbeti tutan baba baygınlık geçirdi

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine 4 yıldır hasret kaldığı oğlu için katılan Salih Gökçe , baygınlık geçirdi.Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi, destek ziyaretleri ile sürüyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelenler, oturma eylemi yapan ailelerle görüştü ve desteklerini bildirdi.Ziyaret sırasında, Ağrı'dan gelerek 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemine dahil olan baba Salih Gökçe duygulu anlar yaşadı. Gözyaşı döken ve baygınlık geçiren Gökçe'ye 112 Acil Sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Gökçe'nin durumuna üzülen Diyarbakır anneleri de gözyaşı döktü."Annelerin feryadına kulak verilmeli"Tatvan'dan gelen grup adına açıklama yapan Rıdvan Kökel, Tatvan gönüllüleri olarak çocukları dağa kaçırılan ailelerin acılarını paylaştıklarını, direnişlerini canı gönülden desteklediklerini söyledi.Zulüm, acı, gözyaşı, nereden ve kimden gelirse gelsin, siyasi görüşüne, mezhebine, inancına bakmadan tepki göstereceklerini dile getiren Kökel, her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olacaklarını belirtti. Kökel, şöyle konuştu:"Burada bulunan fedakar annelerin arşa yükselen feryatları ve yürekleri dağlayan gözyaşları aslında uzun yıllar bu vatanda aynı kahrı ve çileyi çekmiş tüm annelerin feryadı oldu. Anneler evlatlarının dağlara götürülmesini istemiyor. Anneler dağa götürülen evlatlarına bir an önce kavuşmak istiyor. Buna kulak verilmeli. Hiçbir güç annelerin iradesine karsı koyamaz ve koymamalıdır. Kimi anneler mezar başında evlat, eş ve baba acısı çekiyor kimi de dağlarda ve bayırlarda evlatlarının akıbetini araştırıyor."Annelerin feryadına kulak verilmesi gerektiğini dile getiren Kökel, vicdan sahibi herkesin bu acıyı yüreğinin derinliklerinde hissetmesi gerektiğini aktardı. "Bu annelerin bir an önce evlatlarına kavuşması için 82 milyonun seferber olması lazım. Artık ülkenin terör belasından kurtulmasının vakti gelmiştir." diyen Kökel, annelerin yüzünün gülmesini istediklerini belirtti.Kökel, "Yüreği yanan bu annelerin haklı feryatlarına sonuna kadar katılıyor, Tatvan'dan gelen gönüllüler olarak hem bayrağımızın hem de annelerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.2 evladı PKK'lı teröristlerce katledilmişBingöl'den gelen, aralarında şehit ve gazi ailelerinin de bulunduğu bir grup da oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti.Grupta yer alan Genç ilçesindeki kanaat önderlerinden Muhammet Selim Dinsever, 1993 yılında 2 oğlunun terör örgütü PKK mensuplarınca katledildiğini ifade ederek Diyarbakır annelerine destek için geldiğini söyledi."Şehit babasıyım, iki evladımı kaybettim. Allah bize de sabırlar versin. Terör acısını ilk önce ben çektim. Acısını biliyorum, Allah kimseye bu acıyı çektirmesin inşallah." diyen Dinsever, annelere sabırlı olmalarını tavsiye etti. Dinsever, "Sabrın sonu selamettir inşallah. Allah hayırlı bir kapı onlara açar. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etsin, vatanımızı bölmeye çalışanlara fırsat vermesin. Allah devletimize, milletimize, hükümetimize, ordumuza zeval vermesin. Onlara daima duacıyız." dedi.