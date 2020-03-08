Menü
Haberler ›› Güncel ››'Evlat nöbetinde' 2 aile daha evladı ile buluşuyor - Güncel

"Evlat nöbetinde" 2 aile daha evladı ile buluşuyor

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için Diyarbakır HDP binası önünde oturma eylemi yapan 120 aileden 2'si daha evladı ile buluşacak.

08.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:51

Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor.

Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması neticesinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Cudi Botan kod adlı Haşim Açar ve Rojda Tekoşin kod adlı Tekoşin Açar isimli örgüt mensupları güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan 2 örgüt mensubunun ailesinin Diyarbakır 'daevlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu belirlendi.

Böylelikle, Diyarbakır'da devam eden "evlat nöbetinde" çocuklarına kavuşan aile sayısı 13'e yükselirken, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısıise 51 oldu.

Etiketler : Diyarbakır, Şırnak, PKK, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı Güncel
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Güncel
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi Güncel
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi