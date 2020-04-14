Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu'ya destek

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 225 gündür oturma eyleminde olan aileler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesini mutlulukla karşıladı.

14.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:52
Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu'ya destek
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 225 gündür oturma eyleminde olan aileler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesini mutlulukla karşıladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı alması ve akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakan Soylu'nun istifasını kabul etmeyip görevine devam etmesi gerektiğini iletmesinin ardından karar, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan aileler tarafından sevinçle karşılandı.

225 gündür oğlu Yusuf için evlat nöbetinde olan Celil Begdaş, İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasının kabul edilmediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini söyledi. Begdaş, "Süleyman Soylu, teröre karşı güzel başarılar gösterdi. Çok şeyler yaptı, ama çoğu kesim rahatsız oldu. Kim rahatsız oldu, Amerika rahatsız oldu, CHP rahatsız oldu. Bakan Soylu, kararlarının arkasında gidiyor ve biz ailelere çok desteği oldu. 13 çocuğu getirdi. Bu emekler boşa gitmedi. Buradan onun emeklerine sonsuz teşekkür ederiz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Biz istiyoruz ki 20-30 sene bu adam devam etsin. HDP, CHP, İYİ Parti çok sevindi ama sevinçleri boğazlarında kaldı" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Diyarbakır, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Haberler ›› Güncel ››Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu'ya destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:38: Bakan Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerine katıldı Açıklaması - Haber 15:38: Meksika'da halka kapatılan sahile timsahlar akın etti - Haber 15:35: Çözüm merkezi günde Bin 500 telefona cevap veriyor - Haber 15:34: Avrasya Ekonomik Birliği liderler zirvesi Kovid-19 gündemiyle toplandı - Haber 15:34: Niğde polisinden drone ile 'koronavirüs' denetimi - Haber 15:29: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık - Haber 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi - Haberler 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler