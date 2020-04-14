Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu'ya destek

Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu'ya destek Celil Begdaş: "Bakan Soylu'nun 20-30 sene göreve devam etmesini istiyoruz" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 225 gündür oturma eyleminde olan aileler, İçişleri...

14.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:07
Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu'ya destek
Celil Begdaş: "Bakan Soylu'nun 20-30 sene göreve devam etmesini istiyoruz"
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 225 gündür oturma eyleminde olan aileler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesini mutlulukla karşıladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı alması ve akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakan Soylu'nun istifasını kabul etmeyip görevine devam etmesi gerektiğini iletmesinin ardından karar, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan aileler tarafından sevinçle karşılandı.
225 gündür oğlu Yusuf için evlat nöbetinde olan Celil Begdaş, İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasının kabul edilmediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini söyledi. Begdaş, "Süleyman Soylu, teröre karşı güzel başarılar gösterdi. Çok şeyler yaptı, ama çoğu kesim rahatsız oldu. Kim rahatsız oldu, Amerika rahatsız oldu, CHP rahatsız oldu. Bakan Soylu, kararlarının arkasında gidiyor ve biz ailelere çok desteği oldu. 13 çocuğu getirdi. Bu emekler boşa gitmedi. Buradan onun emeklerine sonsuz teşekkür ederiz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Biz istiyoruz ki 20-30 sene bu adam devam etsin. HDP, CHP İYİ Parti çok sevindi ama sevinçleri boğazlarında kaldı" dedi. Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu’ya destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Haberler
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Macron’un özür konuşması, Dünya Kupası’nın izlenme rekorunu kırdı Haberler
Macron'un özür konuşması, Dünya Kupası'nın izlenme rekorunu kırdı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor Haberler
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor
Haberler ›› genel ››Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu'ya destek - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

17:10: Elazığ'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı - Haberler 17:10: Çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu - Haberler 17:06: Otomobil bisikletliye çarptı - Haberler 17:06: Bakan Koca, sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeledeki uyarılarını paylaştı Açıklaması - Haberler 17:04: Otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi 16:28: Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı - Haberler 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı