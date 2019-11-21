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Evlat nöbetindeki ailelerden çağrı: "PKK'dan kimse korkmasın"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 80 gündür oturma eylemi yapan 57 aile ortak bir açıklama yaparak, terör örgütü PKK'dan kimsenin korkmamasını, diğer ailelerin de kendilerine destek vermesini beklediklerini söyledi.

21.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:05Evlat nöbetindeki ailelerden çağrı:
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde 80 gündür oturma eylemi yapan 57 aile ortak bir açıklama yaparak, terör örgütü PKK'dan kimsenin korkmamasını, diğer ailelerin de kendilerine destek vermesini beklediklerini söyledi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de HDP Diyarbakır il binasında oturma eylemi başlatan 57 aile, ortak bir açıklama yaptı. Aileler adına basın açıklamayı okuyan kanser hastası Ayşegül Biçer, Türkiye'deki bütün ailelere seslendiklerini ve HDP il binası önüne gelip kendilerine destek olmalarını istedi. Biçer, "Aileler, dağa kaçırılan çocuklarına buradan sahip çıksınlar. İnşallah gelişme var. Bütün ailelerden destek istiyoruz. Ne kadar çok olursak o kadar sesimiz yükselir. Bütün aileleri buraya istiyoruz. Esir, polis ve asker aileleri hepsini buraya bekliyoruz. Allah'ın izniyle çocuklarımız bize geri gelecektir. Artık terör örgütü PKK'dan kimse korkmasın. Onlar da burada olsunlar. Bizim gibi cesaretli olsunlar" dedi.
"HDP, PKK, KCK'NIN TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEYİN"
Devlete, kendilerini koruyan polislere, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve basın mensuplarına kendilerine verdikleri destek nedeni ile teşekkür eden Biçer, "3 Eylül'den bu yana HDP il binası önünde haklı bir mücadele başlattık. Bugün eylemin 80'inci günü. Öncelikle Diyarbakır olmak üzere 81 ilden büyük bir destek istiyoruz. Yüreği yanık tüm anaları, ister kaybolmuş olsun, ister kazada kaybetmiş olsun, yahut bizim gibi PKK-HDP tarafından kandırılıp dağa götürülmüş olsun, bu anaları Diyarbakır HDP il binasının önüne aynı gün gelip bir gün boyunca kalarak bize destek vermelerini istiyoruz. Burada analar sadece kendi evlatları için değil, 40 yıldır akan gözyaşlarının intikamını ve gidecek olan gençlerin önünü engellemeye geldi. Korkmayın, HDP, PKK, KCK gibi terör örgütlerinin tehditlerine boyun eğmeyin. Gelin burada gözyaşlarıyla değil, şu dalgalanan sancağın altında zafere imza atalım" diye konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından ailelerin nöbeti kaldığı yerden devam etti.
(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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