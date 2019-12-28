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Evlat nöbetindeki baba: Oğlum 3 kişi teslim oldu, çabuk gel, durma

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 117'nci günde de sürdürüyor.

28.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:51 Evlat nöbetindeki baba: Oğlum 3 kişi teslim oldu, çabuk gel, durma

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 117'nci günde de sürdürüyor. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı iddia ettiği oğlu Vahit (19) için oturma eylemini sürdüren Bedirhan Çur, oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Bak 3 kişi gelmiş teslim olmuş. Çabuk gel durma" dedi. 

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

Eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu, Cafer Ceylan, terör örgütü PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Oğluna kavuşan Hatice Ceylan, diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye de 5 yıl sonra örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Üç ailenin evlatlarına kavuşmasıyla, evlat nöbeti tutan diğer anne ve babaların da çocuklarına kavuşma umudu arttı. Kaya çifti, diğer ailelere destek için oturma eylemini sürdürürken, HDP önündeki 62 aile, 117'ncı günde eyleme devam etti.

'ARKADAŞLARINLA BİRLİKTE GELİN DEVLETİMİZE TESLİM OLUN'

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde oğlu Vahit'in 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını öne sürüp 7 Eylül'den beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini sürdüren Bedirhan Çur, Hacire Akar, Hatice Ceylan ile Hüsniye Kaya'nın evlatlarına kavuşması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Bedirhan Çur, "Ben çocuğum için buraya geldim. Bugün 117'nci gündür ben çocuğumu bekliyorum. 117 yıl da geçse ben burada kalmaya devam edeceğim ve çocuğumu almadan bir yere gitmeyeceğim. Oğlum durma, gel. Gel devletimize teslim ol. Annen ve ben hastayız. Kardeşlerinle birlikte seni bekliyoruz. Arkadaşlarını da al gel. Arkadaşlarına da söyle hep beraber gelin. Devlet zaten size ceza vermez. Bak 3 kişi gelmiş teslim olmuş. Çabuk gel, durma" dedi. 

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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