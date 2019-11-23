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Evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti sürüyor.

23.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:24Evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi 82'nci günde destek ziyaretleri ile devam ediyor.
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı ve sendika üyeleri ile 'in ilçesinden gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bekleyişini sürdüren anneleri ziyaret etti, desteklerini iletti.
Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Karslı, yaptığı açıklamada, hem vatandaş hem de sendika olarak evlatları kaçırılan mağdur insanların yanında olduklarını söyledi.
"Terör örgütüne eleman sağlayan HDP ve PKK'nın bir an önce bu gözü yaşlı annelerin gözyaşını dindirmesini bekliyoruz. Yaptıkları uluslararası bir suç. Çocuk kaçırmak, terör örgütlerine eleman temin etmek dünyanın her yerinde suçtur. Bu suçun karşılığı er ya da geç mutlaka ödenecektir." diyen Karslı, dünyanın her yerinde gözyaşının renginin aynı olduğunu vurguladı.
Karslı, "Afrika'da da ağlayan annenin gözyaşı ile Diyarbakır'da ağlayan annenin gözyaşının rengi aynı. Nerede bir acı varsa milletimiz onun yanında. Bugün burada bu annelerin gözyaşına seyirci kalanlar, yarın yaptıklarının bedelini ödeyecektir." dedi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri adına açıklama yapan Diyanet Sen Nizip İlçe Başkanı Bünyamin Gürdal, bu ziyaret ile ailelere destek olmak istediklerini söyledi.
Ailelerin acılarının bitmesi için sürekli dua ettiklerini belirten Gürdal, annelerin sağ salim çocuklarına kavuşmasını temenni ettiklerini aktardı. Gürdal, "Allah acılarını dindirsin, bir daha memleketimize, milletimize, anne ve babalarımıza böyle acı yaşatmasın. Her zaman kalbimiz ve fikrimizle yanlarındayız. Yalnız değiller. Devletimiz de elinden gelen çabayı sarf ediyor. İnşallah yavrularımız bir an önce anne ve babalarına kavuşurlar." şeklinde konuştu.
Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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