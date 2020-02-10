Evlat nöbetini İzmir'de sürdürdü

DİYARBAKIR'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Gamze Laçin için diğer ailelerle birlikte 'evlat nöbeti' tutan Mehmet Laçin, ameliyat olmak için geldiği İzmir 'de de eylemine devam etti. Türk bayrağı ve kızının fotoğrafıyla birlikte HDP İzmir İl Binası önünde açıklamalarda bulunan Laçin, "Bu yolda ölmek var, dönmek yok. HDP'den alacağım var, beni yüreğimden vurdular" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ileri sürdüğü kızı Gamze Laçin'i 9 yıldır geri almak için her yolu denediğini belirten Mehmet Laçin, "HDP'den alacağım var. Beni yürekten vurdular. Kızım, okumak için gittiği Kocaeli'de dayısı tarafından HDP İl binası'na tespit edildikten bir süre sonra bu şehirden İstanbul'a geçti. HDP İstanbul İl Binası'nda 4 ay eğitim eğitim aldıktan sonra HDP Diyarbakır İl Binası'na gitti. Burada 2011 yılında kızımın aklı çelinip, dağa çıkartıldı" dedi.

Baba Laçin, şöyle devam etti:

"Kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Ancak araştırmalarıma göre kızım PKK'nın tuzağına düşmüş durumda. Bu çocuklar kalkan olarak kullanılıyorlar. Onlara ölmeyi ve öldürmeyi emrediyorlar. Dağdaki çocukların bu suçları isteyerek işlediğini sanmıyorum. Ceplerini doldurmak için dağa çıkan bu kişiler, bizim çocuklarımızı kullanıyorlar. Örgütün üst düzey yöneticileri 16 bin dolar maaş alıyorlar. Biz, devletimizle gurur duyarız. Ben Kürt'üm ama bölücü değilim. Eylemde 160 günü geride bıraktım. Diyarbakır'a gitme kararı aldığımda oğlum, 'bypass' ameliyatı olduğum için gitmememi önerdi. Ancak televizyonda bu eylemi başlatan Hacire Akar'ı görünce gitmeye karar verdim. Onun duruşu bana cesaret verdi. Derdim şov yapmak değil. Kızımın ölü veya dirisini alana kadar mücadeleme devam edeceğim. HDP'ye 2 hafta süre veriyorum. Ben de bu süre eylemime ara vereceğim. Eğer kızım gelirse, alıp evime dönerim. Süre yetmez diyorlarsa 1 hafta daha veririm. Kendilerine güveniyorlarsa karşıma çıksınlar. Ben de kızımı nasıl elimizden aldıklarını ispatlarım. Ölmek var, dönmek yok. Bunların işi zorbalık. Silah zoruyla çocukları kaçırıyorlar. Mehmetçiğin karşısına çıkmaya yürekleri olmadıkları için çocuklarımızı öne sürüyorlar. Oğlum askerken kardeşini dağa çıkardılar. Çocukları kaçırılan aileler içinde bir kelime Türkçe bilmeyenler var."

Çocuklarının terör örgütüne HDP tarafından götürüldüğünü ileri süren Mehmet Laçin, "HDP'nin gözü var ama görmüyor, kulağı var ama duymuyor çünkü işlerine gelmiyor. Bunların amacı siyaset yapmak değil. Bu çocukları HDP'nin götürdüğünü kendileri de biliyor. Çocuklarımıza kavuşmamızın en kolay yolu onlarda. Ancak, çocuklarımızı vermek işlerine gelmiyor. Kızımı alıp, dağa çıkarsınlar diye yetiştirmedim. Oysa, kızımı ne hayallarle büyütmüştüm. Bir karar aldım ve azimliyim. HDP'nin elimizden aldığı gençlerin hepsini geri alacağız. İlk kurşunu düşmana sıkan İzmir'e sesleniyorum. Bugün bana, yarın sana. Yaralı anne ve babaların yanında ol. Bu acı bitsin. Bu sevda bitmez, mücadelemiz dalga dalga 81 ile yayılacak. Kesinlikle kararlıyım" dedi.