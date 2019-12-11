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Evlat nöbetinin 100. gününde ziyaretçi yoğunluğu

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi 100'üncü gününde destek ziyaretleri ile sürüyor.

11.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:10Evlat nöbetinin 100. gününde ziyaretçi yoğunluğu
annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi 100'üncü gününde destek ziyaretleri ile sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.
Türk-İş Genel Merkezinden sendika üyeleri ile Ankara, Erzincan, Elazığ, Mardin, Bingöl ve Siirt'ten gelen şehit ve gazi yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren aileleri ziyaret etti, desteklerini iletti.
"Evlatlarımızı Allah'ın izniyle geri alacağız.
Türkiye Kardeşlik Birliği Aile ve Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Keleş, annelere destek için Ankara'dan geldiklerini söyledi.
Hatice Akar'ın evladına kavuşmak için başlattığı eyleme de büyük destek verdiklerini dile getiren Keleş, "3 Eylül'de diğer annelerin eyleme başlamasıyla onların da her türlü yanlarında olduğumuzu belirttik. Eylemin 100'üncü gününde de yanlarında olduğumuzu bildirmek için anneleri ziyarete geldik." dedi.
Bitlis'ten gelen STK temsilcileri adına açıklama yapan Hatice Ergül, ailelerin evlatlarına kavuşmasını temenni ettiklerini belirtti.
Ergül, "Evlatlarımızı Allah'ın izniyle geri alacağız. Hiçbir annenin yüreği artık yanmasın." diye konuştu.
Elazığ'dan gelen şehit babası Ahmet Kılıç, annelerin haklı davalarında yanlarında olduklarını bildirmek için bu ziyarette bulunduklarını aktardı.
Evlat acısının büyük bir acı olduğunu vurgulayan Kılıç, "İnşallah kısa zamanda evlatlarına kavuşurlar. Cenab-ı Allah bizim yaşadıklarımızı başka annelere yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

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