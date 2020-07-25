Evlatlık kızının beraber yaşadığı genci ve babasını vuran adam adliyede

Bursa'da, evlatlık kızının beraber yaşayıp bir çocuk dünyaya getirdiği genç ile babasını vuran adam yakalandı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, "Evlenmelerine en başından beri karşı çıktım, 2 sene kimseye dokunmadı, ancak evime geldiklerinde tartışma çıkınca sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi.

Olay, Osmangazi'ye bağlı Soğanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K., bir süre önce Savaş Güneş (26) ile ilişkiye girip, bir çocukları oldu. Ancak C.K.'nin üvey babası Murat K, bu birlikteliği onaylamadığı için evliliklerine izin vermedi. Bir süredir 2 aile arasında anlaşmazlık yaşanırken, C.K., Savaş Güneş ve babası Ecevit Güneş (45), konuşmak için Murat K.'nin evine gitti. Bir süre konuşan iki aile, daha sonra tartışmaya başladı. Münakaşa kavgaya dönüşünce, Murat K. yanında bulunan tabancayla Ecevit Güneş'i başından, Savaş Güneş'i de vücudunu çeşitli yerlerinden vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ecevit Güneş kurtarılamadı. Yaralı oğlu ise tedavi altına alındı.

Katil zanlısı baba Gemlik'de yakalandı

Evlatlık kızının birlikte yaşadığı Savaş Güneş'i ve babası Ecevit Güneş'i tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçan Murat K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Murat K, adliyeye sevk çıkarılırken, gazetecilere, "Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

"Evlenmelerine karşı çıktım"

Murat K, emniyetteki ifadesinde, evlatlık kızının Savaş Güneş ile birlikte yaşamalarına en baştan beri karşı çıktığını söyleyerek, "Kızım, 2 yıl önce Savaş ile evlenmek istediğini söyledi. Ben de evlenmelerine karşı çıktım. Kızım beni dinlemedi ve gidip evlendi. 2 sene kimseye karışmadım, ama 2 senenin ardından kapıma gelip konuşmak istediler. Aramızda zaten bu mesele yüzünden husumet vardı. Konuşmaya geldikleri sırada aramızda küfürleşme oldu. Tartışmaya başladık. Tartışma sırasında sinirlerime hakim olamadım ve ateş ettim, pişmanım" dedi. - BURSA