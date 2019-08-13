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Evlatlık olduğunu öğrenen genç, anne bildiği yengesini öldürüp intihar etti

Almanya'dan tatil için geldiği Kayseri'de, öz annesi bildiği kadının üvey annesi olduğunu öğrenen genç dehşet saçtı. Cinnet getiren genç, anne bildiği yengesini tabancayla öldürüp, intihar etti.

13.08.2019 14:04
Evlatlık olduğunu öğrenen genç, anne bildiği yengesini öldürüp intihar etti

Kayseri'de, Muhammed Erdal D. (33) Almanya'dan tatil için öz annesi olarak bildiği İfakat D. (64) ile birlikte geldiği evlerinde üvey evlat olduğunu öğrenince cinnet getirdi. D., tabanca ile gerçekte yengesi olan üvey annesi İfakat D.'yi öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Altınpark Apartmanı'nın 9'uncu katında meydana geldi. Kentte yaşayan Ahmet D. 33 yıl önce dünyaya gelen ve 'Muhammed Erdal D.' ismini verdikleri çocuğunu, Almanya'da yaşayan ve çocukları olmayan kardeşi Ferhat D.'ye evlatlık olarak verdi. Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Muhammed Erdal D., amcası Ferhat D. ve eşi İfakat D. çiftini yıllarca öz ailesi olarak bildi. Geçen yıl Ferhat D.'nin kalp krizinden hayatını kaybetmesinin ardından Muhammed Erdal D., İfakat D. ile birlikte yaşamaya başladı.

YAZ TATİLİ İÇİN MEMLEKETİNE GELDİ, GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Almanya'da yaşayan Muhammed Erdal D., öz annesi olarak bildiği yengesi İfakat D. ile birlikte Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Kayseri'de bulunan evlerine geldi. Burada yakınları ile bir araya gelen Muhammed Erdal D.'ye, ismi öğrenilemeyen bir akrabası gerçekleri anlatarak, öz babasının amcası olarak bildiği Ahmet D.'nin olduğunu söyledi.

5 EL ATEŞ ETTİ

Bunun üzerine cinnet getiren Muhammed Erdal D., evde bulunan tabanca ile yıllardır annesi olarak bildiği yengesi İfakat D.'a 5 el ateş etti. Ardından kendi başına tabanca dayayan Muhammed Erdal D., yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Muhammed Erdal D. ile İfakat D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı duymasının ardından eve gelen Muhammed Erdal D.'nin öz babası Ahmet D. ise sinir krizi geçirdi. Ahmet D., telefonda bulunan oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Muhammed Erdal D. ve İfakat D.'nin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Evlatlık olduğunu öğrenen genç, anne bildiği yengesini öldürüp intihar etti

3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (21)
KADİR: bizimde vardi öyle bir komusumuz abisinin cocugu olmuyordu oglunun birini onlara verdi zor bir durum anadoludaki bu gelenek hala devam ediyor psikolojik olarak zor bir durum herkes kaldiramaz ALLAH rahmet eylesin
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EY DİYANET: İslamda evlatlık yoktur ayetle evlatlık sistemi kaldırılmıştır. ey diyanet bunu niçin söylemezsin.
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4 7
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HACİ MURTAZA: O ayet Ogullugunun karisi Zeynebi Muhammedle evlenmesi icin ozel olarak gonderilmis bir ayettir ve cogu kisiyi dinden cikaranda o ayet olmustur pasam
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1 0
ADIMA (İNANIRIM): Arınma Gecesi filmi gerçek mi oluyor ne ?
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1 1
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VATANDAŞ: Bunu söyleyen akraba her kimse gitsin kendini assın, Allah ın laneti üzerine olsun. . .
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BU NE: Bu çocuğun ah ı çıkacaktır elbette. Hem öz anne ve babasından, hemde amca ve yengesinden. Evlat bu, oyuncak mı? Malesef ülkemizde sıklıkla yaşanıyor bu tip evlatlık vermeler. Kul hakkı yemektir bence. Ne demek 33 yıl kandırmak. Keşke sakin kalabilseydi, üzücü bitmiş sonu.
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31 7
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CVP: saçma sapan konuşup yorum yapma
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6 3
BELA: Allah senin gibi evlat müsvettesinin Belasını versin, mekanın Cehennem olsun ebediyen İNŞAALLAH, o kadına da Allah Rahmet eylesin, sonuçda sana bakmış büyütmüş adi mahlukat :(
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9 2
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GERTE CVP: Üzülen biriyim :( densiz bana bunu diyenin ta kendisi olsa gerek, ne olursa olsun Allah muhafaza bir insan öldürülmez :( canın sahibi alır, o kadar '''' çok mecbur kalınırsa nefsi müdafa helaldir''''
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1 0
MERT: bela ediyorsun allah ta senin dediğini yapacak öylemi sen kimsin densiz
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