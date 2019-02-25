Konserden Önce "Dansçılarla Yakın Temas Kurmuyorum" Diyen Serdar Ortaç, Sahnede Dansçısına Sarılarak Şarkı Söyledi

Serdar Ortaç önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı. Konserden önce muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, 'Eşiniz Chloe dansçı kadronuza karışıyor mu?'' sorusuna "Evlendikten sonra dansçılarla yakın temas kurmamaya dikkat ediyorum" cevabını verdi.

Bu sözlerin ardından sahneye çıkan Ortaç, kızıl saçlı bir dansçıyla sarmaş dolaş şarkı söyledi.

"DANSÇILARLA YAKIN TEMAS KURMAMAYA DİKKAT EDİYORUM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; ekibindeki danşçılar hakkında konuşan Serdar Ortaç, "Ekibin en güzel kızı Ukraynalı. Chloe onu gördü, ses çıkarmadı. Ama 'Sahnede dans ederken dikkat edin, aşırıya kaçmayın. Sonra dedikodu çıkıyor, canımız sıkılıyor' diye uyardı. Evlendikten sonra dansçılarla yakın temas kurmamaya dikkat ediyorum." dedi. Bu sözlerin ardından sahneye çıkan Serdar Ortaç röportajda söylediği her şeyi 5 dakikada unuttu.

Serdar Ortaç, Dansçısına Sarılarak Şarkı Söyledi">

SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİ

Konserine 'Gıybet' şarkısıyla başlayan Serdar Ortaç'ın dans şovu büyük alkış aldı. Bunun üzerine popçu daha da coştu ve bir dansçısına sarılarak şarkı söyledi.