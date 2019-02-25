25 Şubat 2019, 12:49
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Konserden Önce "Dansçılarla Yakın Temas Kurmuyorum" Diyen Serdar Ortaç, Sahnede Dansçısına Sarılarak Şarkı Söyledi

Bostancı konseri öncesinde "Evlendikten sonra dansçılarla yakın temas kurmamaya dikkat ediyorum" diyen Serdar Ortaç, sözünü 5 dakika tutabildi. Ortaç, sahnede bir dansçısıyla sarmaş dolaş dans etti.

Serdar Ortaç önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı. Konserden önce muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, 'Eşiniz Chloe dansçı kadronuza karışıyor mu?'' sorusuna "Evlendikten sonra dansçılarla yakın temas kurmamaya dikkat ediyorum" cevabını verdi.

Bu sözlerin ardından sahneye çıkan Ortaç, kızıl saçlı bir dansçıyla sarmaş dolaş şarkı söyledi.

"DANSÇILARLA YAKIN TEMAS KURMAMAYA DİKKAT EDİYORUM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; ekibindeki danşçılar hakkında konuşan Serdar Ortaç, "Ekibin en güzel kızı Ukraynalı. Chloe onu gördü, ses çıkarmadı. Ama 'Sahnede dans ederken dikkat edin, aşırıya kaçmayın. Sonra dedikodu çıkıyor, canımız sıkılıyor' diye uyardı. Evlendikten sonra dansçılarla yakın temas kurmamaya dikkat ediyorum." dedi. Bu sözlerin ardından sahneye çıkan Serdar Ortaç röportajda söylediği her şeyi 5 dakikada unuttu.

Serdar Ortaç, Dansçısına Sarılarak Şarkı Söyledi">

SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİ

Konserine 'Gıybet' şarkısıyla başlayan Serdar Ortaç'ın dans şovu büyük alkış aldı. Bunun üzerine popçu daha da coştu ve bir dansçısına sarılarak şarkı söyledi.

Serdar Ortaç, Dansçısına Sarılarak Şarkı Söyledi">
Serdar Ortaç, Magazin


YORUMLAR (8)
DÜRBÜNLÜ: bunların dirisinede ölüsünede dua edilmez.bunlarda zerre kadar iman yok.
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MİSAFİR: karısı başkasına verir buda ne yapsın dansözlerlle idare etmek durumunda kalıyor
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ÇEKO: 2 gün sonra yine yorğan döşek yatar sevenlerimin duasını bekliyorum der.
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YAKARSA DÜNYAYI GARİPLER YAKAR: Benzine zam, motorine zam, soğana zam, maydanoza zam, zamada zam zamada zam. Kemal Sunal ''ın (Rahmetle Anıyoruz) filmindeki gibi olacağız zeytini kavanoza koyup ekmek banacağız
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  • OVA KENTLİ : Kardeş sana Ne Olmuş Her haberin altına aynı şeyleri yazıyorsun. işin gücün yok git bakanlığa derdini anlat :))))))
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