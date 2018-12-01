Evlendikten Sonra Oyunculuğu Bırakan Meghan Markle'ın Eski Menajerinden Şaşırtan Açıklama: İsterse Geri Döner

Bu yıl içinde Prens Harry ile evlenerek dünyanın en popüler gelinine dönüşen Meghan Markle, düğünden önce mesleği olan oyunculuğu bırakmıştı. Meghan Markle'ın kariyerini bitirmeden önceki son menajeri Gina Nelthorpe-Cowne, düşesin kuralları önemsemeden oyunculuk kariyerine devam edeceğini öne sürdü.

"İSTERSE OYUNCULUĞA GERİ DÖNER"

Prens Hanry ile evlendikten sonra film kariyerine son veren Meghan Markle'in eski yakın arkadaşı ve menajeri Nelthorpe-Cowne, son olarak Suits dizisinde oynayan Markle'ın 'Azimli bir kadın' olduğunu söyleyen Gina Nelthorpe-Cowne 'Meghan eğer oyunculuğa devam etmek istiyorsa devam eder. O kendine güvenen güçlü bir kadın ve lider. Ayrıca Meghan anaç bir kadın, hep çocuk sahibi olmak istiyordu. Eminim harika bir anne olacaktır.' dedi.

"DEĞİŞİKLİK OLARAK GÖRÜYORUM"

Suits dizisinde canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile daha çok ön plana çıkmaya başlayan Meghan Markle, kariyerini yarıda kesti. Evliliğinden sonra kariyerini bırakmak zorunda kalan ilk kişi olmayan Sussex Düşesi, "Bunu sadece bir değişiklik olarak görüyorum" açıklamasını yapmıştı.

KONU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMADI

Gelin olduktan sonra koyulan katı kuralların bazılarına uymayan Meghan Markle'ın oyunculuk hakkında ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

İşte Meghan Markle'ın rol aldığı Suits dizisinden kareler...