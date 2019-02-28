Evlendirme Memurları Beylikdüzü'nde Buluştu

İstanbul'daki 39 ilçe belediyesinde görev yapan evlendirme memurlarının her ay farklı bir ilçede düzenledikleri kaynaşma yemeğinin bu ayki adresi Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır ve Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yapan evlendirme memurlarının ev sahipliğinde, Defne Restaurant'ta düzenlenen yemekte bir araya gelen ilçe belediyelerinde görevli evlendirme memurları hem birbirleriyle bilgi, deneyim ve anılarını paylaştı hem de meslektaşlarıyla keyifli bir gece geçirdi.

Satır, Memurlara Başarılar Diledi

Yemeğe katılarak evlendirme memurlarıyla sohbet eden Ömer Şatır yaptığı konuşmada, "Beylikdüzü Belediyesi olarak değerli evlendirme memurlarımıza ilk kez ev sahipliği yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yoğun bir mesai harcayarak evlenmek isteyen çiftlerin nikah işlemlerini gerçekleştiren, verdikleri 'Evet' kararını aile cüzdanıyla resmileştiren, onların en heyecanlı ve mutlu anlarında yanında olan evlendirme memurlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler