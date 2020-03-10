Evleneceği insanda aradığı özellikleri açıkladı
Popçu Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur, evleneceği insanda aradığı özellikleri sıraladı
10.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:44
İlişkilerinde seçici olduğunu söyleyen oyuncu, "Kadını saran, sevme cesaretine sahip, aklına eseni yapabilecek çılgınlıkta birini isterim. Mutlu etmekten mutlu olsun. Hobilerimiz ortak olsun hayatı paylaşalım. Farklı şeyler keşfedelim" dedi.
İki yıldır hayatında kimse yok
32 yaşındaki Merve Boluğur 2015'te evlendiği Murat Dalkılıç'tan 2017 yılında boşanmıştı. Bir yıl sonra da Hakan Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu, yaklaşık iki yıldır hayatına kimseyi almıyor.
Kaynak: Snob Magazin
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Etiketler : Murat Dalkılıç, Merve Boluğur, Magazin
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