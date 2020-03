Evlenecek Çiftler Beyaz Eşya Alırken Nelere Dikkat Etmelidir?

ilandır

Söz ve nişan hazırlıkları, çeyizin tamamlanması, çiftin yaşayacağı evin bulunup hazırlanması, mobilya seçimi, kına hazırlığı, balayı planları gibi tatlı bir telaşla yapılan işlerden biri de beyaz eşya alışverişidir. Peki evlenecek olan çiftler beyaz eşya alışverişinde nelere dikkat etmelidir? İlk işiniz alışverişe başlamadan önce, beyaz eşyalar için bir bütçe belirlemek olmalıdır. Öncelikle alacağınız beyaz eşyanın kalitesinden emin olmalısınız. Beyaz eşyalar uzun ömürlü ürünlerdir ve senelerce kullanılır. Ucuzluğuna kanıp alacağınız kalitesiz bir beyaz eşya kısa sürede randıman vermeyip masraf çıkartmaya başlayabilir. Uygun fiyatlı ürünler için "Düğün Paketi" gibi kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Yine seneler boyunca kullanacağınız bu eşyaları seçerken ileride aileniz genişledikçe hacim ve kapasite ihtiyacınızın artacağını da hesaba katmalısınız. Mutfak grubunu oluşturan beyaz eşyalarda fiyat ve kalite kadar, renk seçimi de önemlidir. Bu ürünler, renkleriyle mutfağınızda bir bütünlük oluşturacaktır, beyaz bir buzdolabının yanında inox bulaşık makinesi ya da siyah bir fırın, mutfağınızın görsel bütünlüğünü bozabilir dolayısıyla mutfağınız için alacağınız tüm beyaz eşyaların aynı renkte olmasına özen göstermelisiniz. Beyaz eşyalar için, yetkili servis ağı önemli bir ayrıntıdır. Almak istediğiniz modele karar verdiyseniz satış görevlisinden, şehrinizde bu firmanın yetkili servisi bulunup bulunmadığını mutlaka öğrenmelisiniz. Satış görevlisinden tatmin edici bir cevap alamazsanız, markanın müşteri hizmetleriyle görüşüp gerekli bilgiyi edinmelisiniz. Garanti şartlarını dikkatle incelemelisiniz, merak ettiğiniz her şeyi sormalısınız. Eğer ek garanti imkânı da sunuluyorsa bunu değerlendirmenizde yarar vardır. Bir ürünün garanti süresi, çok yüksek olmayan bir ek ödeme karşılığında 7 ya da 10 yıla uzatılabilir. Ek garanti imkânından faydalanacaksanız, ileride sorun yaşamamak için, satıcının garanti süresini uzattığından emin olmalısınız. Bunun için, satış sonrasında yetkili servisle görüşmeniz yeterli olacaktır.

Buzdolabı ve Derin Dondurucular

İşlevleri, yiyecek ve içecekleri soğuk tutmak ya da dondurmak olan klasik buzdolapları ve derin dondurucular, yerini son teknoloji ürünleri, çok fonksiyonlu dolaplara bırakmıştır. Beyaz eşya firmaları, müşterilerine farklı özellikleri bulunan çok sayıda buzdolabı modeli sunmaktadır. Size düşen ise bunlar arasından ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılayacak ve bütçenizi sarsmayacak olan modeli seçmektir. Son dönem teknolojisiyle buzdolaplarına eklenen özelliklerden biri No Frost özelliğidir. Eski sistemle çalışan buzdolaplarındaki dondurucu bölümünde buzlanma meydana gelir ve oluşan bu buzların belirli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Oysa No Frost buzdolaplarında buzlanma görülmez ve buzlanma oluşmaması için herhangi bir işleme de gerek yoktur. Buzdolaplarının son zamanlarda aranan başka bir özelliği de hijyendir. Firmaların farklı sistemlerle sunduğu bu özellik sayesinde buzdolabının içinde bakteri oluşması önlenir ve böylelikle yiyecekler tazeliğini daha uzun süre korur. Bazı buzdolaplarında görülen en dikkat çekici teknolojilerden biri de internete bağlanma ve akıllı telefonlarla ya da evdeki diğer akıllı beyaz eşyalarla entegre edilebilme özelliğidir. Bu sistem, evde olmadığınız zamanlarda cep telefonunuzdan buzdolabının içini görüp eksiklerinizi kontrol etmenizi ya da televizyonunuzdaki yayını buzdolabındaki ekrana aktararak izlemenizi sağlar. İçindeki yiyecekler için yapacağınız son kullanma tarihi ayarıyla, son tüketim zamanında bildirim alabilirsiniz; buzdolabının dokunmatik ekranından yemek tariflerini inceleyebilir, not sayfası açabilir, kapağını açmadan dolabınızın içini görebilirsiniz.

Bu özellikleri inceledikten sonra ihtiyacınıza uygun olan tipteki buzdolabını belirleyebilirsiniz. Farklı ihtiyaçlara ve kullanım alanlarına göre tasarlanmış buzdolaplarından bazıları şunlardır:

Tek kapılı buzdolabı: Küçük alanlarda kullanım kolaylığı sağlayan bu dolaplarda dondurucu, içerideki bir bölme ve kapak ile ayrılır.

İki kapılı buzdolabı: Bu klasik tasarımlı dolaplarda dondurucu bölümü için üstte, soğutucu bölümü için ise altta olmak üzere iki kapak bulunur.

Kombi tipi buzdolabı: Kombi tipi buzdolaplarında, standart buzdolaplarının aksine soğutucu bölümü üstte, dondurucu bölümü alttadır.

Gardırop tipi buzdolabı: Bu buzdolaplarında yan yana iki kapı bulunur. Bunlardan biri dondurucu bölmesinin biri de soğutucu bölmesinin kapılarıdır. Bu tipteki buzdolaplarını seçerken kaplayacağı alanı dikkate almalısınız.

Derin dondurucu ise buzdolapları gibi her evde ihtiyaç duyulan bir ürün değildir. Derin dondurucu alırken, öncelikle gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını; ihtiyacınız varsa kullanım kapasitesini belirlemelisiniz ve kullanacağınız alana, kendi tarzınıza göre derin dondurucunuzun yatay ya da dikey mi olacağına karar vermelisiniz.

Fırın ve Ocaklar

Mutfak denince akla gelen ilk şey yemektir; lezzetli yemekler pişirmek içinse fırın ve ocak alırken tüm özellikleri dikkatlice araştırılmalıdır. Yemeğin lezzetine katkısı olmasa da aile bütçesini etkilemesi yönünden, fırın seçiminde, enerji tüketimini de önemsemelisiniz. Son teknolojiyle üretilmiş turbo modellerde enerji tüketimi en aza indirilmiştir. Eski modellerde, sıcaklığın eşit olması için, tepsiyi yerleştirmeden önce fırının ısıtılması gerekir. Pişirme sırasında da yemeğin altının ve üstünün eşit derecede pişmesi için tepsinin yeri değiştirilir. Bu işlemler hem zaman hem de enerji kaybına sebep olurken son teknoloji ile üretilen turbo fırınlarda alt ve üst ısıtıcılar aynı zamanda çalışmaya başladığı için fırını önceden ısıtmanıza gerek yoktur. Turbo sistemde, ısı, fırının her yerine eşit oranda yayıldığı için birden fazla yemeği, birbirinden farklı olsa da birlikte pişirebilirsiniz. Çalışma sistemlerinden bağımsız olarak, farklı fırın tiplerinin olduğunu da göz önünde bulundurup mutfağınıza ve ihtiyacınıza hitap eden modeli bulabilirsiniz. Örneğin, ankastre fırınlar hem estetik göründükleri için hem de kullanım kolaylığına sahip oldukları için çokça tercih edilen modeller arasındadır. Pişireceğiniz yemek miktarına bağlı olarak mini ya da midi fırınları da değerlendirebilirsiniz. Solo fırınlarda entegre bir ocak bulunur ama ihtiyacınıza göre, ocaksız modellerden birini de tercih edebilirsiniz. Fakat bu tercihin, ayrıca bir ocak ihtiyacı doğuracağını unutmamalısınız. Mutfağınız ankastre ürünlere uygun olarak dizayn edilmişse ankastre ocak alabilir, ankastre bir mutfağınız yoksa set üstü ocak kullanabilirsiniz. Kullanacağınız ocak hangi tipte olursa olsun, gazla çalışan modellerde gaz emniyet sistemi olup olmadığını mutlaka araştırmalısınız. Ocaklarda güvenliğin yanı sıra pişirme kalitesi ve konforu da oldukça önemlidir. Bunun için ateş miktarına, ocak gözlerinin boyutlarına ve konumlarına dikkat edilmelidir.

Bulaşık, Çamaşır ve Kurutma Makineleri

Ev işlerini kolaylaştıran aletlerin başında şüphesiz bulaşık makineleri ve çamaşır makineleri gelir. Kalabalık bir misafir grubundan sonra bulaşık makinesinin, yığılmış bekleyen çamaşırları görünce çamaşır makinesinin varlığına şükretmeyen yoktur. Yeni bir bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi alırken enerji ve su tüketimini en alt düzeyde tutan modelleri tercih etmelisiniz. Enerji ve su tasarrufu için makinelerin enerji sınıflarının yanında, programlarını da incelemenizde yarar vardır. Bu programlar, enerji ve su tasarrufunun yanında zaman tasarrufu da sağlar. Bununla birlikte, bulaşık makinenizin rengine karar verirken fırınınızın ve buzdolabınızın rengini de göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü bulaşık makineniz mutfaktaki diğer eşyalarla uyum içinde olmalıdır. Mutfağınız için en uygun bulaşık makinesini seçerken farklı tiplerde bulaşık makineleri olduğunu da bilmeniz gerekir. Solo bulaşık makineleri, klasik tip olarak da bilinen bulaşık makineleridir. Tam ankastre bulaşık makineleri, mutfak dolabına tamamen gömülüdür ve mutfak dolabının kapağının arkasında kalır. Yarı ankastre bulaşık makineleri de mutfak dolabına gömülüdür fakat ön panelleri dışarıda bırakılmıştır. Tezgah altı bulaşık makineleri ise mutfak tezgahının altında özel olarak ayrılan bölüme üst kapakları olmadan yerleştirilen makinelerdir. Sitemizi ziyaret ederek tüm bulaşık makinesi modellerini görebilirsiniz. Bulaşık makineleri gibi çamaşır makinelerinin de solo ve ankastre tipleri bulunmakla beraber kurutmalı seçenekleri de vardır. Ama yeterli kullanım alanına sahipseniz dilediğiniz tipte ve kapasitede bir kurutma makinesi de tercih edebilirsiniz. Çamaşır yıkama ve kurutma makinesi seçiminde kapasite çok önemlidir. Düşük kapasiteli makineler, ihtiyacınızı karşılamaya yetmeyebilir. Bunun için karar vermeden önce ihtiyacınızı iyi belirlemelisiniz.