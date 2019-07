Evlenecekler daha erken ev sahibi olabilecek

Evlenecekler daha erken ev sahibi olabilecekİSTANBUL - Yüksek konut fiyatları ve artan kredi faiz oranları dar gelirli vatandaşların küçük birikimlerle ev sahibi olma hayalini suya düşürüyor. Özellikle evlenip ev sahibi olmak isteyen çiftler, fiyatlar ve faizlerle iyice zorlaşan ev sahibi olmanın yollarını ararken Faizsiz Finansman Modeli'ni 29 yıl önce geliştiren Eminevim, başlattığı yeni kampanya ile yeni evlenenler için teslimatları öne çekti ve 2 yıl daha erken ev sahibi olabilmenin yolunu açtı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de her yıl yaklaşık 550 bin kişi evleniyor. Evlenenlerin büyük bir kısmı ise yüksek konut fiyatları ve artan kredi faiz oranları nedeniyle küçük birikimlerle ev sahibi olmayı neredeyse imkansız olarak görüyor ve kirada yaşamayı tercih ediyor. Ancak Türkiye'de ilk defa faizsiz ödeme sistemi ve küçük birikimlerle istenilen evi alma olanağı sağlayan Eminevim, evlenip mutlu bir yuva sahibi olmak isteyenlerin hayallerini çiftlere özel yeni kampanya ile gerçeğe dönüştürüyor. Yeni evlenenlerin faydalanacağı kampanya ile çiftler, firmanın geliştirdiği "Elbirliği" finansman modeli ile teslimatlarını 2 yıl daha erken alabilecek ve çok uzun yıllar beklemeden kısa bir sürede üstelik faizsiz ev sahibi olabilecek."Kampanya boyunca KDV bizden"Bugüne kadar 142 binden fazla kişiyi faizsiz finansman modeli ile ev ve otomobil sahibi yaptıklarını belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, yeni evli çiftlere destek olmak için başlatılan kampanyanın sunduğu fırsatları anlattı. Üstün, "Kurucusu olduğumuz Elbirliği faizsiz finansman modeli, ayda yaklaşık 2 bin kişiyi ev ve otomobil sahibi yapan güvenilir ve güçlü bir sistem. Üstelik bu sistemde küçük birikimlerle ve faiz ödemeden ev ve araç sahibi olabiliyorsunuz. Yaz sezonunda evliliklerin daha fazla yapılmasından dolayı evli çiftlerin de ev sahibi olmasının yolunu hazırladığımız kampanya ile kolaylaştırmak istedik. Bu doğrultuda küçük birikimlerle ev sahibi olabilmelerinin yolunu açtık. Teslimatları belirli kampanyalar bazında 2 yıla kadar öne çektik. Ayrıca Temmuz ayı sonuna kadar ev almak için kampanyamıza katılan çiftlerden ikinci bir kampanya olarak KDV tutarındaki hizmet bedeli indirimi yapma imkanı da sağlayacağız. İsteyenlere 2 yıla kadar erken teslimat veya hizmet bedeli indirimden yararlanarak ev alma konusunda kolaylıklar sağlayacağız. Temmuz ayı sonuna kadar devam etmesini planladığımız kampanyalarımız ile yeni evli çiftler, ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek" açıklamasında bulundu."Ailemiz her geçen gün büyüyor"Faizsiz Finansman Modeli'nin sunduğu fırsatları aktaran Üstün, "Mesela, 300 bin TL'lik bir evi almak isteyen müşterilerimize yüzde 10 peşinatla ya da hiç peşinatsız aylık 2 bin 700 TL ila 3 bin TL arasında değişen taksitlerle 100 ayda ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Ancak yaptığımız çekiliş yöntemiyle ilk ayda ev sahibi olan üyelerimiz de oldu ve onlara 100 ayda ödeme imkanı verdik. Bakıldığında ev almak için bankaya gidildiğinde 300 bin TL'lik bir ev için aylık en az 6 bin TL ödeniyor. Bu da 100 ayda toplamda 600 bin TL'ye mal olur. Vatandaşlar bu ödemeyi yapmakta zorlandıkları için maalesef ev sahibi olamıyorlar. Biz, Elbirliği Sistemi ile bu fırsatı onlara veriyoruz. Bu modelle birçok vatandaşı ev sahibi yaptık. Haziran ayında 5 bin müracaat aldık. Ailemiz her geçen gün büyüyor" dedi."Piyasaya cansuyu oluyoruz"Türkiye'de gayrimenkul alanında son dönemde yaşan gelişmelerin sektörü nasıl etkilediğini de değerlendiren Üstün, "Müteahhitler piyasanın canlanması için arzı arttırmaya çalışıyorlar. Artan arzın yanında talebin de artması lazım. Bunun için de alıcıların imkan bulması gerekiyor. Bu nedenle sektörde faizlerin düşürülmesi yönünde bazı kampanyalar yapıldı. Bu piyasayı hareketlendirdi ama yeterli değil. Çünkü faizler aylık yüzde 2 bile olsa, yıl bazında bakıldığında yüzde 20'leri buluyor. Bu da evini 100 ayda almak isteyenler için iki kat maliyet demek. Ancak bizim gibi çalışan bazı firmaların katkıları piyasaya cansuyu oldu. Nitekim müteahhitler, evi çıkan müşterimize hemen evini vermek suretiyle bizi öne alıyorlar. Diyelim ki müşterimizin evi Eylül ayında çıktı. Bu noktada müteahhitler müşteriye, 'Bizim evimiz hazır. Gel evini al, otur. Parasını da Eylül'de ödersin' diyor. Böyle bir imkanımız da var. Müşterilerimiz de bu imkandan istifade ediyorlar. Biz Elbirliği Sistemi'ni geliştirmek suretiyle piyasadaki sıkıntıya bir nebze de olsa çözüm buluyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.