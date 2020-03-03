Evleneceklerini duyuran Doruk Doğrusöz ile Sevda Demirel ayrıldı

Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyurduktan ameliyatsız cinsiyet değiştirme sürecine giren yeni adıyla Doruk Doğrusöz olan Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz Ocak ayında şarkıcı Sevda Demirel ile aşk yaşamaya başladı. Kısa sürede evlilik kararı alarak herkesi şaşkına çeviren ikiliden kötü haber geldi.

"YALNIZ KALMAYA İHTİYACIM VAR"

İlişkilerini sosyal medya hesaplarından dolu dizgin yaşayan ve birbirlerine 'Karıcım-Kocacım' diyerek hitap eden ikili ayrılık kararı aldı. 14 Şubat'ta nişan yapacaklarını söyleyen ancak vazgeçen ikiliden Demirel, biten ilişkisinin ardından ilk kez konuşarak "Sosyal medyada üzerimize çok geldiler. Doruk çok iyi bir insan. Bir süre yalnız kalmaya ihtiyacım var" dedi. İlişkilerini sosyal medyada göz önünde yaşayan çift, hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını da sildi.

"BEN TUVALETTEYKEN YATAK ODASINDAN MESAJ ATIYOR"

Geçtiğimiz ay gazeteci Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk olarak ilişkileri hakkında konuşan Sevda Demirel, "Bu eve ve bana bir mucize geldi. Bir duvarlarla konuşmadığım kalmıştı, çok yalnızdım. Çok yapışık yaşıyoruz. Belki bu da sıkıntıdır. Her gün birbirimize not yazıyoruz" demişti. Doruk Doğrusöz ise "Sevda'yı hep beğeniyordum, Türkiye'de böyle bir gerçek var yani. Reklam birlikteliğiyle alakalı çok soru geliyor. Mesela ben tuvaletteyken Sevda bana yatak odasından mesaj çekiyor.'Kocacım gel seni çok özledim' diye. Salondayken falan 'hadi gel çok özledim' diyor" şeklinde konuşmuştu.

Çift programda davullu zurnalı düğün yapacaklarını söylemiş hatta ikili nişan kıyafetlerini bile diktirmişti.