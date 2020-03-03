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Evleneceklerini duyuran Doruk Doğrusöz ile Sevda Demirel ayrıldı

Ocak ayında aşk yaşamaya başlayan ve kısa bir süre önce evlilik kararı alan Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz yollarını ayırdı. Ayrılık hakkında konuşan Demirel, "Üzerimize çok geldiler" dedi.

03.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:13

Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyurduktan ameliyatsız cinsiyet değiştirme sürecine giren yeni adıyla Doruk Doğrusöz olan Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz Ocak ayında şarkıcı Sevda Demirel ile aşk yaşamaya başladı. Kısa sürede evlilik kararı alarak herkesi şaşkına çeviren ikiliden kötü geldi.

"YALNIZ KALMAYA İHTİYACIM VAR"

İlişkilerini sosyal medya hesaplarından dolu dizgin yaşayan ve birbirlerine 'Karıcım-Kocacım' diyerek hitap eden ikili ayrılık kararı aldı. 14 Şubat'ta nişan yapacaklarını söyleyen ancak vazgeçen ikiliden Demirel, biten ilişkisinin ardından ilk kez konuşarak "Sosyal medyada üzerimize çok geldiler. Doruk çok iyi bir insan. Bir süre yalnız kalmaya ihtiyacım var" dedi. İlişkilerini sosyal medyada göz önünde yaşayan çift, hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını da sildi.

"BEN TUVALETTEYKEN YATAK ODASINDAN MESAJ ATIYOR"

Geçtiğimiz ay gazeteci Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk olarak ilişkileri hakkında konuşan Sevda Demirel, "Bu eve ve bana bir mucize geldi. Bir duvarlarla konuşmadığım kalmıştı, çok yalnızdım. Çok yapışık yaşıyoruz. Belki bu da sıkıntıdır. Her gün birbirimize not yazıyoruz" demişti. Doruk Doğrusöz ise "Sevda'yı hep beğeniyordum, Türkiye'de böyle bir gerçek var yani. Reklam birlikteliğiyle alakalı çok soru geliyor. Mesela ben tuvaletteyken Sevda bana yatak odasından mesaj çekiyor.'Kocacım gel seni çok özledim' diye. Salondayken falan 'hadi gel çok özledim' diyor" şeklinde konuşmuştu.

Çift programda davullu zurnalı düğün yapacaklarını söylemiş hatta ikili nişan kıyafetlerini bile diktirmişti.

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Evleneceklerini duyuran Doruk Doğrusöz ile Sevda Demirel ayrıldı

sevda demirel, Magazin

Kaynak: Snob Magazin


HABER YORUMLARI (5)
AZRAELS:Sevdaaa bu nasıl bi yokluk. Midem bulandı
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SSSSSSS:iğrenç yaratıklar sizin gibi pislikler yüzünden felaketler eksik olmuyor
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12345:MEMLEKET OLARAK BUNU MERAK EDİYORDUK ZATEN.
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HURİ...:ANORMAL ŞEYLERİ NORMALMİŞ GİBİ GÖSTERMENIN ADI ÖZGÜRLÜK MODERNLİK OLDU YAZIK
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XXX:ay çok kötü habermiş gerçekten. kahroldum. . . .
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3.03.2020 16:46:00