Evlenip Kısa Yoldan Zengin Olmuş 10 Servet Avcısı

İzdivaç programlarında zengin eş arayanların, 2.500 TL benim arabamın benzinine yetmez diyenlerin dünyasında yaşadığımızdan bu servet avcıları bizlere çok şaşılacak gelmeyecek. Aralarında ünlü aktörlerin de bulunduğu bir grup -saf mı desem artık gözleri aşkla kör edilmiş mi desem bilemedim- insanın elinde avucunda ne varsa yiyenleri listeledik:1- Mel Gibson 'dan önce de ünlülerle evlenmiş olan, Mel'e 15 milyon dolarlık bir boşanmaya mal olan kadın:Oksana Grigorieva2- Amy Irving Steven Spielberg 'den boşanırken 100 milyon dolar aldı.3- Alfonso Diez ve Cayetana Fitz-James Stuart çiftini görünce aşkın gözü kör diyebilirsiniz ama hiç de öyle değil. Alba Düşesi 85 yaşındayken ona yaklaşan Alfonso 4.7 milyar dolarlık mirasın peşinde diye basında çok fazla yazı çıkınca; düşes tüm parayı hayır kurumlarına bağışladı. Ama Alfonso'yu da gördüler tabii4- Courtney Stodden 16 yaşındayken 51 yaşındaki milyoner Doug Hutchinson ile evlendi mahkemelere düştü. Ama aile cüzdanını doldurduğundan bir şekilde evlilikleri geçerli oldu. Sonrasında ayrıldılar ama kız şöhret olmuştu bir kere.5- V. Stiviano ve NBA'in ünlü ismi Donald Sterling'in evliliği de buram buram para kokanlardan. Yalnız bir ara Donald'ın başı ırkçı söylemler nedeniyle belaya girdi, o ara akıllı kızımız Stiviano yanlış hamleler yaptı o gül gibi hayattan oldu.6- Heather Mills Paul McCartney 'nin 30 yıllık eşinin ölümünün ardından Paul ile evlendi. Parayı düşünmediğini söyleyebiliriz başlarda ama ününden faydalanma konusunda hiç geri kalmadı. AYRILIRKEN İSE 250 milyon dolar istedi, 50 milyon dolar alınca üzüldü.7- Anna Nicole Smith 24 yaşındayken J. Howard Marshall 90 yaşındaydı. Howard dünyaca ünlü bir petrol şirketinin sahibiydi, evlilikten sonra çok yaşamadı ama tahmin edebileceğiniz gibi ailesi Anna'ya 800 milyon dolarlık mirasın tamamını bırakmadı. Yine de güzel bir para kazandı. 39 yaşında yüksek doz uyuşturucudan öldü.8- Tracey Edmonds bu işin üstadı! Babyface, Eddie Murphy , Deion Sanders her evlilikten GÜZEL ayrıldı.9- Elin Nordegren kendisini aldattığı gerekçesiyle Tiger Woods 'tan ayrılırken 100 milyon dolardan fazla para aldı.10- Sürpriz! Listeyi Elton John ile bitiriyoruz. David Furnish, John'dan ayrılınca milyon dolar tazminat vs almadı ama sıradan bir reklamcıyken dünyanın gündemine oturdu ve bu ün ona ÇOOOK para getirdi.