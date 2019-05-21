Evlenme Vaadiyle 27 Bin TL Dolandırıldı

Balıkesir
'in Bigadiç
ilçesinde bir kişi, evlenme vaadiyle tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı.
Bigadiç'te yaşayan M.A. (48), Bigadiç ilçesinde aracılar sayesinde bulduğu kadın tarafından yaklaşık 27 bin TL dolandırıldığını iddia ederek polise başvurdu. Kendilerine kıyafet, ziynet eşyası ve başlık parası gibi nedenlerle 27 bin 100 TL ödediğini ifade eden M.A., telefonla defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Dolandırıldığını anlayan M.A. kimliği belirlenen şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis
, aracılık yaptığı öne sürülen M.Ç.'yi yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor. - BALIKESİR
Balıkesir
, Bigadiç
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA