Evlenme Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası

DENİZLİ - Denizli
'nin Çivril
ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Süleyman Önal
, evlilik vaadiyle 22 bin lira dolandırıldığını iddia ederek, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
Kızılcayer Mahallesi'nde yaşayan ve 3 yıl önce eşinden ayrılan Süleyman Önal, bir arkadaşı vasıtasıyla Pınar
Y. adıyla tanıdığı kadın tarafından dolandırıldığını ileri sürerek, jandarmaya başvurdu.
Jandarmaya şikayetçi olmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Önal, eşinden ayrıldıktan sonra yalnız yaşamak istemediği için yeniden evlenmek istediğini ve bir arkadaşının vasıtasıyla Hatay
'a giderek Pınar Y. adlı kadınla tanıştırıldığını söyledi.
Önal, evlenmeyi düşündüğü bu kadına Hatay ve Çivril'deki kuyumculardan 22 bin lira değerinde altın yüzük aldığını belirterek, şunları söyledi.
"Bana 35 yaşında olduğunu söyledi. Ben de aramızda biraz yaş farkı olduğunu söyledim. Bana 'önemli değil mutlu olalım yeter' dedi. Sonra Çivril'e döndük. Burada Pınar bana hasta olduğunu söyledi ve hastaneye götürüp getirdik. Bizim evin bahçesinde fotoğraf falan çekiyordu. Sonrasında 'kardeşlerimle özel konuşamayacak mıyım?' diyerek benden uzaklaştı. Konuşarak bahçenin dışına doğru çıktı ve o sırada sokağın başına gelen arabaya binerek kaçtı gitti."
Bu kaçarak gidişin ardından dolandırıldığını anladığını ifade eden Önal, bunun üzerine jandarmaya giderek şikayetçi olduğunu kaydetti.
Denizli,Süleyman Önal,Çivril
02 Aralık 2018 Pazar 16:09