26.06.2019 20:59
Haberler » “genel“ » Haber

Evlenmeden canından bezdirdiler...Ağzında emzik, bir elinde merdane, diğerinde çalı süpürgesi

Evlenmeden canından bezdirdiler.

Evlenmeden canından bezdirdiler...Ağzında emzik, bir elinde merdane, diğerinde çalı süpürgesi
BURSA - Bursa 'da dünya evine girmeye hazırlanan genç, bekarlığa veda partisinde arkadaşları tarafından akıl almaz işkencelere maruz kaldı.
Bursalı iş adamı Zeki Çalışkan 'ın oğlu Emre Çalışkan evlilik yolunda ilk adımı attı. Bekarlığa veda partisinde damat tıraşı da olan Emre Çalışkan'a arkadaşları ve akrabaları unutulmayacak anlar yaşattı. Damat tıraşını kılıç ile olan Çalışkan'ın kafasına oklava ile vuruldu. Ağzına emzik verilen Çalışkan, bir kova su ile yıkandı. Sırılsıklam ıslanan damat daha sonra arkadaşlarıyla çiftetelli oynadı.Evlenmeden canından bezdirdiler...Ağzında emzik, bir elinde merdane, diğerinde çalı süpürgesi
Kaynak: İHA
Emre Çalışkan , Bursa , Genel

Son Dakika Haberleri
21:19 İmar barışında son ödemeler 30 Haziran'da
21:17 THY'nin 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı İstanbul...
21:11 Artık oynamak istediği parka penceren bakmayacak
20:59 Evlenmeden canından bezdirdiler...Ağzında emzik, bir elinde merdane, diğerinde çalı süpürgesi
20:44 Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev müze olacak
20:30 Alkol kontrolünde uyuşturucu testi
20:24 Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 58 asker erken terhis oldu