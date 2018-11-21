Evlenmek İsteyen Kadın, Her İşini Giydiği Gelinlikle Yapıyor

ABD'nin New York şehrinde yaşayan Ray adlı kadın, evleneceği kişiyi bulmak için sevdiği işlerini gelinlik giyerek yapmaya başladı. Ray, arkadaşlarının genelde internet üzerinden başlayan ve başarısızlıkla sonuçlanan ilişki deneyimlerini dinledikten sonra bu kararı aldı.

"SADAKAT İSTİYORUM"

Inside Edition'e konuşan ve gerçekten evlenmek istediğini söyleyene Ray, "Sadakat istiyorum. Bu yüzden kendime bir profil oluşturdum, yapmayı sevdiğim her şeyi gelinlikle yapma kararı aldım." diye konuştu. Ray, bu kararından sonra gelinliği ve duvağı internet üzerinden 100 dolara satın alıp sevdiği işleri yapmaya başladı.

İSRAİL VE FRANSA'YA GİTMEYİ PLANLIYOR

Şimdiye kadar, Ray, kürek çekerken, bakkaldan alışveriş yaparken gelinliğini giydi. Şimdi de yine gelinlikle İsrail ve Fransa'ya gitmeyi planlıyor. Ütü istemeyen bir gelinlik giydiğini vurgulayan Ray, "Onunla seyahat etmek harika bir şey" diye ekledi.

İNSANLAR GÜZEL TEPKİLER VERİYOR

İnsanların verdiği tepkiyle ilgili olarak da Ray, "İnsanlar seni gelinlik içinde görmeyi seviyor. Alkışlıyorlar, tezahürat yapıyorlar. 'Devam et' diyorlar" diye konuştu.

İLİŞKİ TEKLİFİ ALMIŞ

Şimdiye kadar birkaç ilişki teklifi aldığını belirten Ray, "Zaman alıyor. Bu harika şeyi istiyorsun, bu bağlantıyı istiyorsun, Hayatını biriyle geçirmek istiyorsun. O zaman, bazen bu bunu bulmak zaman alır ve bu sorun değil" dedi.