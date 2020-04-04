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Evler tek tek gezilerek dağıtıyor

Sivas'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' çerçevesinde verilen 1.000 lira tutarındaki sosyal yardım ödemeleri dağıtılmaya başlandı.

04.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:40
Evler tek tek gezilerek dağıtıyor
Sivas 'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' çerçevesinde verilen 1.000 lira tutarındaki sosyal yardım ödemeleri dağıtılmaya başlandı.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' çerçevesinde verilen 1.000 lira tutarındaki sosyal yardım ödemeleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında PTT şubelerinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla ekipler evleri tek tek gezerek teslim ediyor.

Bu kapsamda Sivas il merkezi ve merkeze bağlı köylerde yaşayan 6 bin 352, ilçelerde yaşayan 7 bin 159 toplamda ise 13 bin 512 vatandaşa Emniyet, Jandarma ve PTT personelleri tarafından ikametgahlarında ödemeler yapılıyor.

Ödemelerin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, PTT, Güncel
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