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EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN VE OTOMOBİL ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

İSTANBUL'da 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 6 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı.

02.08.2019 12:16 EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN VE OTOMOBİL ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
İSTANBUL'da 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 6 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Şüphelilerin  24 olayda yaklaşık  1 milyon liralık eşya ve para çaldıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin başka illerden hırsızlık yapmak için İstanbul'a geldikleri ve günlük kiralık evlerde kaldıkları belirlendi.

POLİS 4 AY TAKİP ETTİ
Maltepe'de 11 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri,  bir hırsızlık çetesini ortaya çıkardı. Polis Kağıthane, Kadıköy, Kartal, Başakşehir, Fatih, Çekmeköy ilçelerinde hırsızlık yapan çete üyelerine yönelik önceki gün yaptığı baskında 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Elebaşılığını Fikret T.(25)'in yaptığı çete üyelerinin işlemleri Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı.

HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN İSTANBUL'A GELİYORLARMIŞ
Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada hırsızlık çetesinin izlediği yöntemler de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin hepsinin hırsızlık yapmak için İstanbul dışından geldikleri ve günlük kiralık evlerde kaldıkları tespit edildi. İstanbul'da kaldıkları süre boyunca sabah 08.00'de hırsızlığa çıkan şüphelilerin, gündüz kapı göbek kilitlerini kırarak evlere girdikleri, öğle saatlerinde dinlendikleri, havanın kararmasıyla hırsızlıklara devam ettikleri öğrenildi.

BAZI OLAYLARDA KAMERALARA YAKALANMIŞLAR
Şüpheliler bazı eylemlerde güvenlik kameralarına yakalandı. Şüphelilerin Çekmeköy'de girdikleri bir evden aldıkları kontak anahtarı ile park halindeki lüks otomobili çalma anları kameralar tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelilerin 20 evden hırsızlık ayrıca 4  gasp yaptığı da ortaya çıktı. Özellikle turistleri takip eden şüphelilerin bıçak tehdidi ile para ve cep telefonlarını gasp ettikleri tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelilerin evlere girmeleri
-Şüphelilerin otomobil çalmaları
(AKTÜEL)
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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