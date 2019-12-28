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Evlerden hırsızlık yapmak isteyen 2 kadın yakalandı

Kahramanmaraş'ta 2 kadın hırsızlık yapmak için apartman çevrelerinde dolaşırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

28.12.2019 22:33 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:43 Evlerden hırsızlık yapmak isteyen 2 kadın yakalandı
Kahramanmaraş'ta 2 kadın hırsızlık yapmak için apartman çevrelerinde dolaşırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri apartman aralarında şüpheli bir şekilde dolaşan 2 kadını fark etti. 2 kadın polis ekipleri tarafından durdururken, üzerlerinde hırsızlık yapma amaçlı kullanılan plastik aparat ile eldiven seklinde kullanılan çorapları bir ağacın altına attı. Ekipler, kadını yakalayarak gözaltına alırken, daha önce de başka illerde evden hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen K.K. ve S.Y. isimli kadınların evden hırsızlık suçlarından suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta polisin dikkati sayesinde yakalanan iki kadın, geçmiş tarihte meydana gelen 3 ayrı ikametten ziynet eşyası ve değerli malzeme hırsızlığı çalınması olaylarından şüpheli olarak işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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