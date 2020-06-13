Evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, yakalandı.

13.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:51
Denizli'nin Honaz ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaklık Mahallesi'nde bir evden çamaşır makinesinin içindeki çamaşırlarla çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Araştırma sonucu başka hırsızlık olaylarına da karıştığı belirlenen Y.A (38), Kocabaş'taki evinde yakalandı.
Y.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Y.A'nın evinde yapılan aramada bulunan telefon, bilgisayar, nakit para, çamaşır makinesi ve diğer eşyalar mağdurlara teslim edildi.
Y.A'nın daha önce de Sarayköy ilçesinde bir iş yerinden yalıtım malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alındığı, serbest kaldıktan 20 dakika sonra bir akaryakıt istasyonundan motosiklet çaldığı iddiasıyla yeniden yakalandığı ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Honaz, Güncel, Haber

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