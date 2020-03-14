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Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Adana'da girdikleri 7 evden 60 bin lira değerinde altın çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

14.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:55
Adana 'da girdikleri 7 evden 60 bin lira değerinde altın çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 7 evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Apartmanların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, girdikleri evlerden 60 bin lira değerinde altın çaldıkları ileri sürülen zanlıların kimliklerini belirledi.
Polis , şüpheliler F.K. (15), D.Ç. (17) ve G.K'yi (15) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüphelilerin hırsızlık yapılan dairenin bulunduğu apartmana girme ve çıkmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel

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