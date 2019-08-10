Haberler» 3. Sayfa» Haber

Evlerden hırsızlık zanlıları yakalandı

Sinop'ta evlere girerek hırsızlık yapan zanlılar yakalandı.

10.08.2019 17:47 Evlerden hırsızlık zanlıları yakalandı
Sinop'ta evlere girerek hırsızlık yapan zanlılar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Ağustos Cumartesi günü Sinop'un Boyabat ilçesi Kumluk Mahallesi'nde evlerin kapılarını zorlamak suretiyle açarak ve evlerde parasal değeri bulunan eşyaları çalarak kayıplara karışan kişiler Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürülen izin ardından yakalandı. 1 günde 3 ayrı eve girerek para ve parasal değeri olan eşyaları çalarak kayıplara karışın 2 şahıs polis ekiplerince il dışında tespit edilen adreslerinde yakalanarak Boyabat Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Yakalanan zanlılardan Gökhan G.(46) tutuklanırken, Necla G.(40) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SİNOP

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:49   "Kemerin Ses Getirdin" projesi
17:47   Evlerden hırsızlık zanlıları yakalandı
17:46   Libya'da patlama: 2 BM personeli öldü
17:39   Sahte 23 bin TL vererek 17 kurbanlık alan şüpheliler yakalandı
17:38   İçişleri Bakanı Yardımcısı İnce: "116 bin personelimiz bayramda görev yapacak"
17:34   Ataşehir'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana zor anlar yaşattı
17:31   ABD'li milyarder Jeffrey Epstein cezaevinde kendini astı