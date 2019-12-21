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Evlerden kombi çaldığı güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te evlerden kombi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

21.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:21
'te evlerden kombi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi Ali Nadi Ünler Bulvarı'nda bir apartmandaki 4 evden kombi çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği M.S'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin çaldığı kombileri taşıması yer alıyor.
Evlerden kombi çaldığı güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli tutuklandı

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


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