17.07.2019 20:49
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Evlere camdan giren şüpheli yakalandı

Evlere camdan giren şüpheli yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de evlere camdan giren şüpheli polisin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de evlere camdan giren şüpheli polisin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce'nin Karahacımusa Mahallesi'nde gece saatlerinde ikametlere girmeye çalışan şüpheli vatandaşın fark etmesi üzerine eve giremeden kaçtı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından şahsın tespiti için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonuç vererek şüphelinin R.D. olduğu tespit edildi. Şüpheli polisin ikametine yaptığı baskın ile yakalanan şüphelinin kalıcı konutlarda ve çevre mahallelerde 1. kat ikametlerin camlarından girmek suretiyle hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Düzce, 3. Sayfa

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