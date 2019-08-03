Haberler» 3. Sayfa» Haber

Evlere dadan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Avcılar'da girdikleri evlerden cep telefonu çalan 1'i kadın 3 hırsız yakalandı.

03.08.2019 13:55 Evlere dadan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
Avcılar'da girdikleri evlerden cep telefonu çalan 1'i kadın 3 hırsız yakalandı. Şüphelilerin evlere tırmandıkları anlar kameralara yansırken mahkemeye çıkartılan 3 zanlı da tutuklandı.

Olay, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde 8 Temmuz günü sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. B.T isimli şahsa ait eve giren şahıslar, evde bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde telefonunun yerinde olmadığını gören B.T, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan polis ekipleri olay yerine gelerek çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, 2 kadının soyulan evin bulunduğu apartmanın çevresinde erketelik yaptığı, 2 erkekten birinin de tırmanarak eve girdiği belirlendi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde şüphelilerden 3'ü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Sedat Ç.'nin (24) 14, Ali K.'nın (20) 1, Kübra G.'nin (25) ise 6 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

2 Kadın şüpheli erketelik yapmış

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kübra G.'nin diğer kadın şüpheliyle birlikte olaydan önce çevreyi kolaçan ettiği, diğer 2 erkek hırsız eve girdiklerinde ise erketelik yaptıkları görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, hırsızlık olayının şüphelilerinden olan diğer kadın şahısı yakalama çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:33   Diyarbakır'da seyir halindeki lüks otomobil yandı
15:31   Sahte polisler 100 bin TL'lik ziynet eşyası dolandırdı, gerçek polise yakalandı
15:26   Kereste boşalttığı sırada dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı
15:23   Diyarbakır'da feci kaza: 1'i ağır 2'si çocuk 5 yaralı
15:05   Yanan otobüsün şoförleri adliyeye çıkartıldı
14:58   Otomobilin çarptığı bekçi gözyaşları arasında toprağa verildi
14:50   Cesedi bulunan kayıp gencin cenazesi toprağa verildi