Haberler » Güncel » İstanbul'da, evlere dadanan genç kız çetesi kameraya yakalandı

İstanbul'da, evlere dadanan genç kız çetesi kameraya yakalandı

Küçükçekmece'de 4 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayının ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 genç kızı tespit etti. Hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansırken 3 genç kız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.10.2019 12:45

Küçükçekmece'de 4 ayrı evden hırsızlık yapan genç kız çetesi yakalandı. Kızların evlere giriş anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Adli makamlara sevk edilen gençler tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 7 ve 20 Ekim arasında Küçükçekmece'de 4 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirilen şahısları tespit etti. Sedef Ç. (20) ve Ş.U. isimli genç kızlar, 21 Ekim günü Kanarya Mahallesi'nde yakalandı. Genç kızların, sorgusunda Sedef Ç.'nin 5 evden hırsılık, 1 adet mala zarar verme suçlarından, Ş.Ü.'nün ise 10 evden hırsızlık, 4 adet mala zarar verme, 3 adet konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi.

KIZLAR ÇETESİ KAMERADA

22 Ekim günü adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızların evlere giriş anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da, evlere dadanan genç kız çetesi kameraya yakalandı

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


YORUMLAR (3)
UNAL ARSLAN:evde yalnızken birde benim evime özellikle odama dadansalar onlara öyle bi ceza veririrmki :)))
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HIRKIZLAR:BİZİM EVE GELMEDİLER
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MSDS:Elebaşları muhtemelen bunların ya dostu, ya abisi ya babası hepsini içeri atmadan bunlar doğru yola gelmez artık bu işin kaşarı olmuş . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
15:10 Bakan Soylu'dan AFAD'a bir aylık kırmızı alarm
15:10 - Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü
15:09 Spor estonya'da altın madalya alan minik cimnastikçiler tarihe geçti
15:09 Soylu: "Rehber olmak, soğukkanlı olmak, topluma moral vermek zorundayız"
15:05 Fahrettin Altun: "Kalan tüm terörist liderleri yok etmenin zamanı geldi"
15:03 Meclis'te bir araya gelemeyen siyasileri aynı karede buluşturan düğün
15:00 Ajda Pekkan söyledi yelkenciler coştu
27.10.2019 15:12:52