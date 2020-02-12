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Evlere dadanan suç makinesi, son işinde yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gözlerine kestirdikleri bir eve hırsızlık için giren 3 kadından 1'i emniyet ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin 21 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

12.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:33

'nin ilçesinde hırsızlık için bir eve giren 3 kadından 1'i yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin 21 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Olay, 24 Ocak tarihinde Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı sonrasında harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların Ö.B., B.V. ve Ş.G. isimli 3 kadın olduğu tespit edildi. Şüphelilerden B.V.'nin cezaevinde olduğu tespit edilirken, Ö.B. ise dün İstanbul Kartal'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ

Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ö.B.'nin evden hırsızlık suçundan 21 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Ö.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Ş.G.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Evlere dadanan suç makinesi, son işinde yakalandı

Derince, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (6)
RACO:Türkiye''de Adalet:1-kadın ismi, 2-adalet mekanizmasının suçluları caydırmak yerine suça teşvik etmesi hali
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1 0
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RACO:suç makinesi diyorsunuz ama dışarda elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor nasıl iş bu???
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BARAN:direk idam toplumda bunları istemiyoruz
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24 1
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ADINIZI YAZIN:İDAMMM
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15 2
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HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET..:21 ADET SUÇ KAYDI OLUP DIŞARDA GEZİYORSA VE HAALA SUÇ İŞLEYEBİLİYORSA; KANUN UYGULAYICILARDA BİR SORUN VAR DEMEKTİR.
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42 1
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AHMET:suç makinası sadece Türkiyeye mahsus bir makinedir ve gücünü adalet bakanlığından alır. uyduruk kanunlarımız ve vicdansız hakimlerimizin defalarca suç işlediği halde aferin diyerek serbest bırakması ile oluşan ve sadece bize zarar veren bu makina Türk adaletinin en büyük icadıdır.
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3. Sayfa

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