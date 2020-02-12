Evlere dadanan suç makinesi, son işinde yakalandı

Kocaeli 'nin Derince ilçesinde hırsızlık için bir eve giren 3 kadından 1'i yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin 21 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Olay, 24 Ocak tarihinde Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı sonrasında harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların Ö.B., B.V. ve Ş.G. isimli 3 kadın olduğu tespit edildi. Şüphelilerden B.V.'nin cezaevinde olduğu tespit edilirken, Ö.B. ise dün İstanbul Kartal'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ

Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ö.B.'nin evden hırsızlık suçundan 21 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Ö.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Ş.G.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.