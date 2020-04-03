Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

EVLERE KURYE GİBİ UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON

İSTANBUL'DA son 45 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında piyasa değeri 35 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 52 şüpheli gözaltına alındı.

03.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:33
İSTANBUL'DA son 45 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında piyasa değeri 35 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan kişilere kurye kılığına girerek uyuşturucu sattığı ortaya çıktı.
Koronavirüs önlemleri nedeniyle çok sayıda insan evlerinden dışarı çıkmıyor. Uyuşturucu satıcıları da yeni bir yöntem geliştirerek internet üzerinden sattıkları uyuşturucu maddeleri, kurye kılığına girerek motosikletlerle evlere teslim etmeye başladı.
45 GÜNDE 14 OPERASYON
Kurye kılığına giren uyuşturucu satıcılarını tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik son 45 gün içinde Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece ve Silivri'de 14 farklı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 205 kg katı ve sıvı halde metamfetamin, 177 kg (885 bin adet) ecstasy hap, 58 kilogram uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal katkı maddeleri, 44 kilogram skunk, 37 kilo kokain, 21 kilo marihuana, 10 kilo eroin, 10 kilo bonzai, çeşitli materyaller ve 6 adet tabanca ile 129 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sergilendi.
Operasyonlar kapsamında 43'ü Türk, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 şüpheli yakalandı. Yakalanan 52 kişiden 11'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 41 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin 35 milyon lira olduğu açıklandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
EVLERE KURYE GİBİ UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel

Haberin Videosu :

EVLERE KURYE GİBİ UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››EVLERE KURYE GİBİ UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’de ölü sayısı 6 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bini aştı
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına ’Aşı bulunur’ yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya’da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:08: Erdemir'de mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi - Haber 17:08: Kastamonu, Amasya ve Çorum'da sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor - Haber 17:07: Cadde ve sokaklara 'Evde kal, sağlıklı kal' yazdılar - Haber 17:07: DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Haber 17:06: BEYOĞLU'NDA KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ İŞÇİ HASTANEDEN KAÇIP ÇALIŞTIĞI İNŞAATA GELDİ (1) - Haber 17:00: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:55: İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu - Haber 15:54: Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber